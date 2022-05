16.05.2022 h 16:40 commenti

Ponte di Terrigoli chiuso al traffico per la conclusione delle indagini preliminari in vista dei lavori

Il ponte resterà chiuso dalle 9 alle 18.30 mercoledì 18. I tecnici concluderanno la fase preparatoria all'intervento finanziato con i fondi del Pnrr

Per consentire la conclusione delle necessarie e accurate indagini preliminari, in vista del rilevante intervento che il Comune di Vernio intende realizzare con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il ponte di Terrigoli resterà chiuso al traffico veicolare mercoledì 18 maggio, dalle ore 9 alle 18.30.

Fra i progetti finanziati con i fondi del programma Next generation EU, il Comune ha dato priorità ai lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del ponte che necessita di una serie di importanti interventi. La definizione del progetto richiede necessariamente l'effettuazione di approfondite indagini preliminari di carotaggio, per una verifica della struttura che è stata realizzata all’inizio degli anni Cinquanta. Per questo motivo si pone la necessità della chiusura al traffico veicolare.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

