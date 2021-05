21.05.2021 h 17:14 commenti

Ponte alla Nave, ecco il progetto della nuova strada che alleggerirà il traffico su Poggio a Caiano

E' stato presentato stamani dalle due Province e dai quattro Comuni interessati all'intervento che vede anche la compartecipazione della Regione. Non sarà necessaria la valutazione d'impatto ambientale ma a mancare sono le risorse economiche

Due ponti, uno sul torrente Ombrone e uno sul Tozzinga, lungo un tracciato di 1.230 metri di cui 580 in viadotto. Ecco come sarà la nuova bretella di collegamento fra la Sr 66 nel comune di Signa e l'area artigianale di Comeana, in via Lombarda (sp45), ai confini tra i comuni di Poggio a Caiano e Carmignano. Questa mattina, 21 maggio, è stato presentato il progetto di fattibilità dell'arteria, il cosiddetto Ponte alla Nave dal nome del luogo dove sorgerà, che una volta realizzata, permetterà al traffico di passaggio, soprattutto pesante, di evitare il centro di Poggio per raggiungere Firenze o Prato.

“E’ un’opera attesa da molti anni – dichiara il presidente della Provincia Francesco Puggelli - e per la quale adesso abbiamo basi solide per compiere i passi successivi, lo studio di fattibilità approvato ci permette infatti di pensare a Ponte alla Nave come un’infrastruttura davvero realizzabile e di proseguire subito verso le prossime fasi, per prima quella della progettazione definitiva”.



Un'opera complessa, perché come la sua "gemella" vicina, la bretella Sant'Angelo- Castelnuovo, attraversa due comuni e altrettante province, ma interessa e migliora la viabilità di tutta la zona. Ecco perché attorno a questo tavolo siedono Regione Toscana, Provincia di Prato, Città Metropolitana di Firenze, i Comuni di Campi Bisenzio, Signa, Carmignano e Poggio a Caiano. "Come Città Metropolitana - dichiara la consigliera alla viabilità della Città Metropolitana, Angela Bagni - siamo assolutamente convinti della bontà dell'opera e determinati nel proseguire assieme a tutti gli enti coinvolti in un percorso di concertazione nella progettazione definitiva e nella ricerca dei finanziamenti necessari".

Il progetto di fattibilità, realizzato dagli ingegneri Massimo Ceccarini e Massimo Perri di Studio Mc Mp, contiene già in dettaglio aspetti di tutela del contesto in cui si inserisce e perciò la Regione ha deciso che non sarà necessaria la valutazione di impatto ambientale. Questo quindi, permetterà di passare subito alla progettazione definitiva che costerà circa 850mila euro. Il vero problema è trovare i soldi per realizzare l'opera che ha un costo previsionale di 26 milioni di euro di cui oltre 18 di lavori (il resto Iva, espropri, imprevisti, costi progettazione). Tutti gli enti coinvolti si dicono pronti a fare la propria parte ma è chiaro che tutti puntano a intercettare fondi nazionali. L'immediata cantierizzazione dell'intervento, data da questo dettagliato progetto, aumenta le chance di raggiungere l'obiettivo.

“Ho apprezzato il lavoro svolto fino ad ora – commenta l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli –e l’accuratezza con cui è stato redatto lo studio di fattibilità, nonché la determinazione espressa da tutte le amministrazioni coinvolte nel realizzare questa opera strategica per tutta l’area. E’ importante adesso proseguire con la progettazione definitiva, che vede già lo stanziamento di 200mila euro da parte della Regione Toscana, fase che sarà fondamentale anche per il reperimento delle risorse necessarie a finanziare l’opera”.

Si tratta di un’opera la cui necessità è sentita da anni e che ha visto l’avviarsi di un percorso istituzionale tra le amministrazioni competenti fin dai primi anni del 2000.

"Questo per il nostro territorio è un punto di svolta epocale. - ha affermato il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti - È quel tipo di infrastruttura buona, sostenibile e che porta con sé un duplice obiettivo: ambientale ed economico. Se da un lato, distribuendo meglio il traffico, si andrà a migliorare la qualità dell’ambiente, dall’altro si vanno ad agevolare le aree produttive del nostro territorio e quindi a portare una maggiore prospettiva di crescita economica, con le conseguenti ricadute occupazionali".

I due ponti, di impatto visivo simile per rendere più armonica l’opera nel suo complesso, hanno lunghezza diversa: 62 metri quello sul Tozzinga e 122 quello sull’Ombrone. Il progetto contempla la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione stradale e l’installazione di proiettori a basso impatto energetico lungo le arcate dei due ponti al fine di creare un suggestivo effetto scenografico notturno. Per evitare l'effetto diga, la base del ponte è pensata in modo tale da far passare l'acqua in caso di piena del torrente. Inoltre è prevista anche la realizzazione di una passerella ciclopedonale per futuri progetti di mobilità sostenibile nella zona.

“Finalmente un tassello fondamentale per alleggerire la nostra città sul fronte viabilità -commenta l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Poggio a Caiano, Tommaso Bertini - e per consolidare uno dei punti strategici del nostro programma elettorale. La realizzazione del ponte alla Nave è un obiettivo condiviso e con questo progetto di fattibilità pronto nel cassetto sarà più facile poter ambire ai finanziamenti necessari. Poggio a Caiano c’è e farà sicuramente la sua parte”.

(e.b.)