13.08.2021

Ponte al Mulino più bello e più sicuro con la sponda in 'corten', posizionata la prima spalletta

L'altra parte del ponte, quella che guarda a valle, sarà sistemata a partire dal 23 agosto. Soddisfatto il sindaco Puggelli: "Intervento in linea con la bellezza del nostro territorio"

Si è concluso il posizionamento del parapetto lungo il lato monte del Ponte al Mulino a Poggio a Caiano e, a breve, verrà installato anche per tutta la lunghezza del lato di valle.

Si tratta di un parapetto della lunghezza di 28 metri per ciascuna sponda, realizzato in acciaio Corten, in accordo con quanto indicato anche dalla Sabap (Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio), un materiale estremamente resistente alla corrosione ma anche esteticamente bello, che acquisirà la caratteristica colorazione bruna una volta terminato il processo di ossidazione. Si tratta di un materiale che viene utilizzato proprio per la sua capacità di integrarsi con l’ambiente, la storia e l’architettura circostante.

“Un ponte sicuro da percorrere e bello da guardare – commenta con soddisfazione il presidente della Provincia e sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli – perfettamente in linea con il cronoprogramma, adesso iniziamo a vedere come sarà il Ponte al Mulino una volta terminato. Un’opera di cui Poggio aveva assolutamente bisogno, per la sicurezza di veicoli e per i pedoni, ma che abbiamo realizzato con un occhio anche all’estetica, allo stile e all’architettura complessiva del centro storico e della villa Medicea, investendo qualche risorsa in più perché, oltre che funzionale e sicuro, il ponte fosse anche all’altezza del contesto in cui si colloca".

