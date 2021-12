21.12.2021 h 10:34 commenti

Polveri sottili fuori dai limiti a Poggio, giro di vite su riscaldamento e circolazione dei veicoli

Arpat ha segnalato il raggiungimento del "valore 2" dell'indice di criticità per la qualità dell'aria. Il provvedimento è valido fino al 24 dicembre

Allarme polveri sottili a Poggio a Caiano. A darlo è Arpat che segnala il valore 2 dell’indice di criticità per la qualità dell’aria. Il Comune corre dunque ai ripari con un’ordinanza, la 171, in vigore fino al 24 dicembre, per ridurre la concentrazione media giornaliera di Pm10.

Per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici, è ridotto da 12 a 10 ore il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti alimentati a gasolio e a biomassa, fatta eccezione per quelli installati in cliniche o case di cura, o scuole materne e asili nido.

L’utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico è inoltre ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.

È obbligatorio spegnere i motori dei veicoli in caso di sosta prolungata; è infine vietata la circolazione nell'area urbana dei seguenti veicoli: autovetture diesel euro 2, autovetture diesel euro 3, veicoli commerciali diesel euro 2.





Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus