Polpette avvelenate a Montemurlo, muore un cane alla vigilia del primo compleanno

Trovate tracce di veleno per le lumache. L'animale dopo tre giorni di agonia è deceduto. Potrebbe averle ingoiate nell'area di sgambatura oppure qualcuno le ha buttate nel giardino di casa

Stich, un bulldog francese, oggi avrebbe compiuto un anno, ma ieri 13 marzo, dopo tre giorni di agonia è morto per una polpetta avvelenata. Viveva a Montemurlo in via Bicchieraia davanti all'area di sgambatura.

“Non sappiamo dove l'abbia trovata – racconta Francesca Luise, la sua padrona – il nostro giardino non ha muro di cinta e quindi è possibile anche che qualcuno abbia buttato dentro il boccone, però domenica lo abbiamo accompagnato all'area di sgambatura. L'unica cosa certa è che è stato avvelenato con un veleno utilizzato per uccidere le lumache che entra in azione dopo tre ore”.

In realtà Stich il 23 febbraio si è sentito male, ma al tempo nessuno ha ipotizzato un avvelenamento: “Nelle feci - continua Luise – abbiamo trovato del grano con macchie rosse, al tempo avevo fatto delle foto perchè mi sembrava strano. Ora abbiamo collegato i due episodi, del resto il veterinario ci ha detto che gli ha trovato grosse quantità di veleno nel sangue”.

Un triste compleanno. “Voglio mettere in guardia gli altri proprietari di cani – spiega Francesca – perché non succeda anche ai loro cani quello che è capitato al mio. Ovviamente mi auguro che si riesca velocemente a trovare il colpevole”.

In seguito all'episodio di avvelenamento è stata fatta una segnalazione sia ai carabinieri sia alla polizia municipale

