Polo Oncologico, la soddisfazione della Fondazione Pitigliani: "Premiata la generosità dei pratesi"

La presidente Giovannella Pitigliani saluta con favore l'annuncio della scelta del Santo Stefano per il centro d'eccellenza dell'oncologia in Toscana. Ilaria Bugetti: "Adesso al lavoro per realizzare il principio della territorialità della cura"

Martina Guerrini

La notizia che la nuova palazzina dell’ospedale Santo Stefano di Prato, presentata ieri ufficialmente ( LEGGI ), ospiterà il polo oncologico ha ricevuto il plauso di Giovannella Pitigliani Sini presidente della Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori, da tempo impegnata nella battaglia per realizzare proprio a Prato un centro d'eccellenza oncologico, anche grazie alla presenza di un luminare a livello mondiale come il dottor Angelo Di Leo.Giovannella Pitigliani, parlando davanti alle autorità, ha ringraziato l’amministrazione per l’impegno profuso in questi anni nella ricerca di una soluzione ottimale. “Mio marito, già quando era primario dell’Ospedale cittadino – spiega la presidente Pitigliani – riteneva che la Toscana avesse tutti i numeri per ospitare un polo oncologico e Prato in particolare meritava di essere la sede deputata, soprattutto per la grande generosità e sensibilità sul tema dimostrata dai miei concittadini, che in questi anni non hanno mai fatto mancare il loro generoso contributo. Ma forse i tempi non erano ancora maturi. Adesso, finalmente, si corona il nostro impegno che portiamo avanti fin dal 1979”.Negli anni sono state valutate varie ipotesi, dall’utilizzo di una parte del vecchio ospedale all’acquisto di villa Ragionieri a Sesto Fiorentino, in tutte però mancava qualche colore perché il quadro potesse essere completato alla perfezione, consentendo al dottor Di Leo di andare avanti nel suo lavoro con gli spazi e il personale necessari.L’attuale decisione di dedicare tutto il secondo piano della nuova palazzina alla degenza oncologica e al day hospital oncologico, segue di poco l’altro risultato pratese in tema di lotta alle neoplasie ottenuto a fine 2017. Si tratta della prima unità di bioinformatica oncologica della Toscana per sostenere la ricerca medica e aiutare i pazienti. La struttura, realizzata grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la collaborazione della Fondazione Pitigliani, punta alla cura dei tumori attraverso l’utilizzo di risorse informatiche.Tra i commenti positivi alla nascita del polo oncologico, anche quello della consigliera regionale Ilaria Bugetti, che ha sempre fortemente sostenuto la necessità di realizzare a Prato uno spazio unico per le attività di questo tipo. “Fin dai tempi in cui ero segretaria provinciale del Pd – dice Bugetti - mi sono spesa in questa direzione e sono davvero soddisfatta che adesso ci siano le risorse. Adesso il nostro impegno deve andare a realizzare il principio della territorialità della cura, bisogna creare dei presidi che filtrino gli accessi all’ospedale perché tutto possa davvero funzionare bene”.