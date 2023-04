17.04.2023 h 17:56 commenti

Poliziotto pratese in malattia per un anno e mezzo per dolori al ginocchio ma intanto faceva l'arbitro, condannato

Sentenza della Corte dei Conti: il poliziotto dovrà pagare quasi 42mila euro al ministero dell'Interno per assenteismo e danno all'immagine della pubblica amministrazione. Ancora pendente, davanti al tribunale di Prato, il processo per truffa ai danni dello Stato

In forza di diciannove certificati medici è mancato dal lavoro per quasi un anno e mezzo, dal 31 agosto 2014 al 14 dicembre 2015. Un'assenza ingiustificata secondo la Corte dei Conti che ha condannato l'uomo, un poliziotto pratese, a pagare 41.673 euro al ministero dell'Interno: quasi 27mila euro per assenteismo e 15mila per danno all'immagine della pubblica amministrazione. Il poliziotto, in servizio alla questura di Massa Carrara con il grado di assistente, in quel lungo periodo non ha lavorato lamentando un dolore al ginocchio destro e manifestando anche una camminata claudicante, ma è riuscito comunque a proseguire la sua attività di arbitro di calcio in gare agonistiche e dilettantistiche. Per questi fatti, l'uomo è anche finito sul banco degli imputati per rispondere di truffa ai danni dello Stato: il processo di primo grado è ancora pendente, ma già il giudice delle udienze preliminari aveva condiviso il convincimento della procura secondo cui il dolore al ginocchio e l'andatura zoppicante erano solo una finzione per indurre in errore i medici e, in questo modo, giustificare l'assenza dal lavoro.Sulla stessa lunghezza d'onda i giudici contabili. Secondo la ricostruzione e stando anche alle valutazioni mediche, “l'attività di arbitraggio era assolutamente incompatibile con il preteso dolore al ginocchio” e “se anche fosse stata, al contrario, compatibile con il dolore lamentato, allora la medesima compatibilità sarebbe dovuta sussistere anche per l'attività lavorativa normalmente svolta al Nucleo vigilanze fisse della questura, con mansioni non richiedenti un'attività fisica di grandi fatiche e sforzi”.Insomma, se il ginocchio fa male, fa male sempre, e se sopporta le sollecitazioni date dai movimenti che fa un arbitro in una partita di calcio, allora sopporta anche quelli sul lavoro: questo, in termini spiccioli, il ragionamento dei giudici.