Poliziotti trovano 100 grammi di cocaina in un calzino buttato a terra

Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Tavola, area nella quale sono in corso da tempo controlli contro il traffico e lo spaccio di stupefacenti

Cento grammi di cocaina nascosti in un calzino abbandonato in una strada a Tavola. E' quanto hanno trovato gli agenti della questura durante un servizio di prevenzione e contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti che da alcune settimane sta interessando la periferia. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, durante la perlustrazione di alcune zone del quartiere. I poliziotti hanno notato il calzino che è apparso contenere qualcosa e poi è emerso che si trattava di droga. Una quantità non indifferente forse abbandonata per evitare controlli della polizia, magari nella speranza di recuperarla successivamente.



