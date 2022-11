29.11.2022 h 11:09 commenti

Poliziotti condannati, le difese pronte ad impugnare la sentenza e ricorrere in Appello

I legali di marito e moglie sottolineano come dei tredici capi d'imputazione iniziali solo due siano stati poi riconosciuti come tali dai giudici: "Le pene appaiono troppo severe"

“Siamo abituati a rispettare le decisioni e, non condividendole, a impugnarle. Siamo ansiosi di leggere la motivazione della sentenza”. A parlare sono Manuele Ciappi e Mauro Cini, difensori di Maria Cristina Massaro e Roberto Brunetti, marito e moglie, arrestati per corruzione (ma accusati anche di altri reati) a gennaio 2016 quando erano in forza alla questura di Prato, lei vicedirigente dell'Ufficio immigrazione e lui ispettore capo della Digos, accusati di essere cardini di un sistema che avrebbe consentito a diversi cinesi, in cambio di soldi e regali, di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno pur non essendo in regola con i requisiti. Ieri, a sei anni e 10 mesi di distanza dalla notifica dell'avviso di garanzia con custodia cautelare agli arresti domiciliari, la sentenza: 5 anni di carcere per Massaro, che oggi lavora alla questura di Firenze, 3 anni e 2 mesi per Brunetti, in servizio a Livorno.Tre pagine di sentenza, quelle lette al termine di un'ora di camera di consiglio dal presidente del collegio giudicante del tribunale di Prato, Silvio De Luca (a latere i giudici Matteo Cavedoni e Iacopo Santinelli), che riducono in modo evidente la mole dei capi di imputazione che – gli avvocati lo hanno annunciato un minuto dopo la lettura – saranno oggetto di ricorso in Appello. Un ricorso, dunque, in formato ridotto per effetto di una sfilza di assoluzioni e prescrizioni che, se da una parte hanno alleggerito la posizione dei due poliziotti, dall'altra hanno comunque portato, per i reati rimasti in piedi, a “condanne – la parola di Ciappi e Cini – che appaiono ugualmente troppo severe”. Il pubblico ministero, Laura Canovai, aveva chiesto condanne a 8 anni per Massaro e a 6 per Brunetti.Il grosso del procedimento è la corruzione nel sistema dei permessi di soggiorno, svelata da una consulente del lavoro italiana (condannata a un anno e 2 mesi con il patteggiamento) e da una mediatrice culturale cinese (2 anni in abbreviato) che avrebbero fatto di anello di congiunzione tra gli stranieri e la questura: una valanga gli episodi contestati a marito e moglie e, in parte, solo a quest'ultima in considerazione del ruolo all'Ufficio immigrazione. Maria Cristina Massaro è stata condannata per “dietro la promessa di 2.500 fatta dalla mediatrice culturale, essersi adoperata per il rilascio del permesso di soggiorno a una donna per la quale era stato falsamente prospettato uno stato di gravidanza”. Gli avvocati sono pronti a dare di nuovo battaglia in Appello: “Alla Massaro è stato fatto credere che fosse così e comunque non è mai intervenuta nella gestione di quella pratica”. Condannata anche per aver disposto l'inserimento dei figli minori, seppur assenti sul territorio italiano, di cinesi che chiedevano il rinnovo del permesso di soggiorno. Secondo l'accusa una ventina di episodi in cambio di regalie: quando 500 euro, quando telefonini di valore, capi di abbigliamento firmati, borse, scarpe e vestiti per bambini che – si legge nel capo di imputazione - “la poliziotta sceglieva in diversi negozi di Prato”. Gli avvocati difensori: “La condanna dei coniugi suscita perplessità, la normativa dice che i minori potevano essere inseriti anche se assenti dall'Italia”. Nell'ambito della corruzione, una prescrizione e due assoluzioni “perché il fatto non sussiste”, mentre negli episodi che hanno portato alla condanna la corruzione è stata riqualificata, e alleggerita, da “atti contrari ai doveri d'ufficio” a “impropria”.Un procedimento con un'altra serie di reati scollegati dai favori relativi alle pratiche di soggiorno. Brunetti è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dall'accusa di truffa ai danni dello Stato per la valanga di certificati medici con i quali ha potuto assentarsi dal servizio per lunghi periodi: “385 giorni negli anni 2014, 2015 fino al 12 gennaio 2016, periodo nel quale – recita il capo di imputazione – si dedicava continuativamente a seguire i lavori di ristrutturazione della propria abitazione e ad attività sportive”. Con l'agente era finito nei guai il medico di famiglia, Paolo Frassetti (avvocato Michele Nigro), che è stato assolto dal concorso in truffa ai danni dello Stato e falso: regolari i certificati, nessun abuso, nessuna superficialità ma tutto aderente alla patologia di cui soffre Brunetti.Tra gli altri reati contestati a vario titolo ai coniugi, accessi alle banche dati delle forze dell'ordine (assoluzione), truffe alle assicurazioni (prescrizione), attestazione di una falsa separazione per ottenere vantaggi fiscali (assoluzione).“Partendo da tredici capi di imputazione – il commento degli avvocati – l'affermazione di colpevolezza per due sole ipotesi di reato rappresenterebbe un primo step da valutare certamente in termini positivi, se non fosse per le pene irrogate che, seppur inferiori rispetto a quelle chieste dal pubbico ministero, appaiono troppo severe”.Servirà aspettare novanta giorni per leggere le motivazioni e capire meglio i termini della sentenza di ieri.