07.02.2019 h 16:38 commenti

Poliziotti accusati di favori ai cinesi, Nicolosi puntualizza: "L'assoluzione è per l'unico reato non prescritto"

Il procuratore non nasconde la sua amarezza: " E' inutile fare indagini veloci, se poi si ferma tutto nella fase successiva"

Conferma l'intenzione di ricorrere in Appello e coglie l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. A una settimana dalla sentenza del Tribunale di Prato, che ha assolto i cinque poliziotti della Questura finiti nei guai nel 2010 con l'accusa di aver elargito favori in cambio di soldi e regali da un facoltoso cinese, il procuratore capo Giuseppe Nicolosi mette i puntini sulle "i" di questa lunga e contorta vicenda giudiziaria azzoppata dalle prescrizioni.

Nicolosi parte proprio da qui, sottolineando più volte che i poliziotti sono stati assolti solo per falso ideologico. Sul resto, che poi era il cuore dell'inchiesta, nessuno potrà mai dire chi aveva torto e chi ragione. Sono caduti in prescrizione infatti i reati di corruzione, favoreggiamento, abuso d'ufficio, omessa denuncia, rivelazione del segreto d'ufficio. Nicolosi lo ribadisce più volte quasi a voler frenare la tagliente euforia manifestata dalle difese subito dopo la lettura della sentenza ( LEGGI ).

"Su questi reati il giudizio di merito non ci sarà mai - afferma Nicolosi -. Leggeremo le motivazioni della sentenza ma rilevo un fatto: mi sarebbe tanto piaciuto capire le motivazioni rispetto ai numerosi capi per cui è intervenuta la prescrizione. Non voglio entrare nel merito delle dichiarazioni rilasciate perchè non mi interessa far polemica, ribadisco solo che l'assoluzione riguarda solo il falso ideologico".

La vicenda, che all'epoca registrò un vero terremoto per la questura, potrebbe diventare un caso di scuola in fatto di giustizia lumaca: "Una sentenza che arriva nel 2019 per fatti del 2008 è già un'anomalia - afferma Nicolosi -. Undici anni di tempo sono di per sé una sconfitta della giustizia. E' inutile fare indagini veloci, se poi si ferma tutto nella fase successiva. Ci auguriamo che le motivazioni sull'assoluzione per falso ideologico arrivino velocemente, in modo da poter presentare ricorso in tempi congrui ed evitare altre prescrizioni".