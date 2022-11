07.11.2022 h 18:28 commenti

Poliziotti accusati di favori ai cinesi, la difesa contro la principale accusatrice: "E' una calunniatrice"

Ultime battute per il processo che vede imputati marito e moglie per i quali la procura ha chiesto la condanna a 8 e 6 anni di reclusione per corruzione. Il 14 novembre ci sarà la sentenza dopo le repliche e le controrepliche

"Abbiamo celebrato un processo su eventi immaginari, su cose mai esistite, su supposizioni investigative. E sul nulla si chiedono condanne e per di più condanne pesanti. Mi chiedo se sogno ma purtroppo sono sveglio”. È il passaggio finale della lunga arringa di oggi, lunedì 7 novembre, dell’avvocato Manuele Ciappi che insieme al collega Mauro Cini difende davanti al tribunale di Prato i coniugi Maria Cristina Massaro e Roberto Brunetti, arrestati per corruzione nel 2016. I due erano in servizio alla questura di Prato rispettivamente come vicedirigente dell’ufficio Immigrazione e come ispettore capo della Digos. Per i poliziotti, finiti nei guai con l’accusa di aver ricevuto denaro e regali per facilitare il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini cinesi, il pubblico ministero, Laura Canovai, ha chiesto al tribunale di emettere sentenza di condanna: 8 anni per Massaro, 6 per Brunetti. L’avvocato Ciappi ha ripercorso una ad una le udienze del processo, ha rievocato le dichiarazioni dei testimoni soffermandosi in particolare su quelle della principale accusatrice, la mediatrice cinese ‘Neve’, già condannata con il rito abbreviato a 2 anni di reclusione e dell’investigatore, collega degli imputati, che ha condotto il grosso delle indagini. “Una calunniatrice Neve che è venuta a raccontare macroscopiche menzogne - le parole dell’avvocato - mentre l’inquirente ha cercato di mettere stampelle a quelle dichiarazioni claudicanti per riportarle su un determinato binario”.

Secondo la tesi accusatoria, Massaro si sarebbe adoperata per consentire ai cinesi ‘presentati’ da Neve di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno anche inserendo nel documento i figli minori non presenti in Italia al momento della pratica. “Il rinnovo non prevede la presenza obbligatoria del minore che si trovi fuori dall’Italia da meno di 365 giorni - ha precisato con vigore il difensore della donna - l’obbligatorietà è prevista solo per il rilascio. Qui si parla di rinnovo: chi è venuto a testimoniare, conosce le procedure? No giudici - rivolgendosi al collegio giudicante presieduto da Silvio De Luca - la cinese ha detto di non saper leggere l’italiano, di non conoscere la normativa che regola la presenza degli immigrati in Italia e che ha millantato con i suoi connazionali di poter far intervenire un funzionario di polizia per sistemare le pratiche che in realtà - ha aggiunto Ciappi - non avevano bisogno di nessun intervento”. L’avvocato ha puntato il dito contro l’accusatrice: “Ha lucrato sul presunto bisogno dei suoi connazionali e con quei soldi ha potuto permettersi un tenore di vita fatto di belle auto e gioielli”. Il difensore, carte alla mano, ha smontato le accuse, le circostanze, le vicende, i casi addebitati ai coniugi: “Il dibattimento, come già in precedenza le indagini, non ha fatto emergere alcuna responsabilità penale ma solo macroscopiche incongruenze e altrettante macroscopiche menzogne”.

Udienza aggiornata al 14 novembre per repliche e controrepliche prima della sentenza che sarà pronunciata anche per il medico di base di Brunetti, Paolo Frassetti (avvocato Michele Nigro), accusato di falso ideologico per aver firmato un certificato di malattia dietro l’altro al suo assistito consentendogli di mancare dal lavoro per un lunghissimo periodo, assenza che al poliziotto è costata l’imputazione di assenteismo. nt



Edizioni locali collegate: Prato

