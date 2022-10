03.10.2022 h 17:42 commenti

Poliziotti accusati di corruzione, la difesa: "Le persone felici attirano invidia". Sentenza a novembre

Udienza dedicata agli avvocati dei coniugi Maria Cristina Massaro e Roberto Brunetti, arrestati nel 2016 quando erano in servizio alla questura di Prato. L'accusa: aver ricevuto soldi e regali per accelerare le pratiche per i permessi di soggiorno ai cinesi. Sotto processo anche il medico che ha firmato i certificati di malattia che hanno consentito a Brunetti di assentarsi dal lavoro per lunghi periodi

nt

“Né mostri, né eroi, né martiri. Difendo due persone che indossano una divisa e che, come capita a tutti, si sono rese protagoniste di qualche comportamento, anche esteriore, non condivisibile. Hanno fatto due errori queste persone: essere felici e aver ostentato la loro felicità che, come diceva Socrate, è fonte di invidia. Basta questo per scrivere tredici capi di imputazione?” Così l'avvocato Mauro Cini, insieme a Manuele Ciappi, difensore di Maria Cristina Massaro e Roberto Brunetti, marito e moglie, rispettivamente ex vicedirigente dell'ufficio Immigrazione e ex ispettore capo della Digos della questura di Prato. I due, arrestati nel 2016, sono accusati di corruzione: secondo il pubblico ministero, Laura Canovai, che ha chiesto condanne a 8 e a 6 anni, avrebbero ricevuto soldi e regali in cambio di facilitazioni ai cinesi in attesa del permesso di soggiorno. La stessa accusa – corruzione – ha già portato alla condanna di due donne: una consulente del lavoro italiana (un anno e 2 mesi con il patteggiamento) e una imprenditrice e mediatrice cinese (2 anni in abbreviato) che avrebbe versato soldi per 'oliare' l'ingranaggio dei permessi di soggiorno e assicurare il buon esito ai suoi connazionali.Oggi, lunedì 3 ottobre, è stato il giorno delle difese: quelle dei poliziotti e quella di Paolo Frassetti, il medico curante di Brunetti accusato di concorso in falso in atto pubblico e truffa continuata per aver rilasciato – è il convincimento della procura – un certificato dietro l'altro al suo assistito consentendogli di mancare dal lavoro per 385 giorni dal 2014 a gennaio 2016, quando scattarono le manette. Brunetti, dunque, deve anche rispondere di assenteismo dal lavoro in forza di quella “valanga di certificati” a cui – ancora l'accusa – non sarebbero corrisposte visite. “Se davvero si ritengono fasulli quei certificati – le parole dell'avvocato Michele Nigro – allora in questo processo mancano altri medici dal momento che l'ispettore capo è stato lontano dal lavoro in virtù di attestazioni firmate anche dai medici della questura e dai medici incaricati delle visite fiscali. La malattia di Brunetti è stata accertata e a me poco importa se sia causa di servizio oppure no: Frassetti ha rilasciato i certificati in scienza e coscienza, e, analizzando le intercettazioni telefoniche, solo in tre occasioni senza visita perché si trattava di continuazione”. La procura contesta che, pur in malattia, il poliziotto avrebbe praticato sport e si sarebbe dedicato alla ristrutturazione della sua casa: “L'inabilità temporanea al lavoro di un poliziotto che ha una pistola e sta in strada – ancora l'avvocato Nigro – non è traducibile con l'impossibilità di svolgere una attività ordinaria”. Il difensore ha ripercorso, certificato dopo certificato, la prolungata assenza dal lavoro di Brunetti che, il giorno dell'arresto, fu bloccato mentre svolgeva un servizio di scorta a un portavalori: “Nessun accordo criminale tra l'agente e il medico – ha detto – Frassetti non aveva nessun motivo per favorire Brunetti che, ripeto, ha avuto certificati di malattia anche da altri medici”.L'avvocato Nigro ha chiesto l'assoluzione, così come l'assoluzione è stata chiesta di Cini e Ciappi per i coniugi: in ballo la pesante accusa di corruzione anche sulla scorta di quando raccontato dalle due imputate che già hanno chiuso i conti con la giustizia. “L'apparenza ha giocato un ruolo decisivo in questo processo – ha sottolineato Cini, riportando il ragionamento alla mancanza di fatti, di condotte – gli imputati sono stati sottoposti ad un check up investigativo che ha riguardato la loro intera vita, qualche investigatore è andato oltre le deleghe offrendo alla procura un determinato piatto e quello è stato valorizzato”.La difesa ha scomodato Socrate per rafforzare il suo concetto: “La felicità è sempre fonte di invidia, solo la miseria non lo è”. Al tribunale la richiesta di una scrupolosa osservazione dei dati probatori e degli elementi scaturiti nel corso della lunga istruttoria. Arringhe lunghe e complesse, in linea con la lunga e complessa requisitoria del pubblico ministero la cui inchiesta, affidata alle indagini della Squadra mobile all'epoca diretta da Francesco Nannucci, fu un terremoto – non il primo – per la questura.Sentenza entro metà novembre.E' invece già arrivata, ma è stata appellata, la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato marito e moglie a restituire quando percepito negli anni in cui sono stati collocati i fatti finiti davanti al tribunale di Prato: 62mila euro Brunetti, vale a dire lo stipendio ricevuto durante l'assenza dal lavoro per malattia, 75mila euro Massaro, vale a dire la parte di stipendio ritenuta estranea al corretto svolgimento del suo lavoro nell'arco di tempo riferito ai presunti illeciti.