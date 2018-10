08.10.2018 h 10:06 commenti

Poliziotti accusati di corruzione, il 16 novembre in aula l'ex capo della Mobile Nannucci

Nuova udienza del processo a carico dei due agenti della questura di Prato arrestati a gennaio 2016 con l'accusa di aver agevolato il rilascio del permesso di soggiorno a cittadini cinesi in cambio di soldi e regali

Sarebbe nato per caso il presunto scambio di favori tra i due poliziotti della questura di Prato Roberto Brunetti e Maria Cristina Massaro, marito e moglie, arrestati a gennaio 2016, e i cinesi alle prese con il rilascio del permesso di soggiorno. A mettere in moto il meccanismo, secondo quanto raccontato nell'udienza di oggi, lunedì 8 ottobre, dalla consulente del lavoro Mascia Visconti già condannata con il patteggiamento a un anno e due mesi per corruzione, sarebbe stato un cinese che ha chiesto e ottenuto che fosse la professionista a presentare all'ufficio immigrazione della questura un documento che mancava per completare la pratica per la richiesta del permesso di soggiorno. “Conoscevo solo Cristina Massaro – ha detto Visconti rispondendo alle domande del pubblico ministero Laura Canovai – e chiesi a lei se potevo consegnarle, per conto del cinese, il documento che mancava. Lei mi disse di sì”. Il pm: “E in cambio cosa le chiese la Massaro”? Risposta: “Non mi chiese niente”. E' stato a questo punto che si è interrotta la testimonianza: il pm, rifacendosi all'interrogatorio rilasciato dalla consulente del lavoro quando scattò l'inchiesta, ha mosso una contestazione respingendo la risposta e l'avvocato Manuele Ciappi, che difende i due poliziotti insieme ai colleghi Mauro Cini e Davide Pucci, ha sollevato una eccezione ribadendo che, essendo imputata nello stesso procedimento, la Visconti avrebbe dovuto essere assistita dal suo avvocato. Udienza dunque rinviata al 16 novembre quando saranno sentiti anche l'ex capo della Squadra mobile Francesco Nannucci e i suoi agenti che indagarono sui due colleghi. Marito e moglie, rispettivamente ispettore della Digos e vicedirigente dell'ufficio immigrazione, sono accusati a vario titolo di corruzione, falsità ideologica, falsità materiale e truffa. I due, secondo la procura, si sarebbero attivati per il rilascio dei permessi di soggiorno attraverso l'interessamento di una mediatrice, Yin Dongxue, detta Neve (condannata a due anni con il rito abbreviato) e della consulente del lavoro. Si parla di agevolazioni e accelerazioni nelle pratiche di rinnovo e di rilascio in cambio di soldi e altre regalìe.

“I cinesi si lamentavano perché le code davanti alla questura erano lunghissime e cominciavano di notte – le parole di Visconti – erano gli anni dal 2010 in avanti, c'era grande affollamento e molti chiedevano che qualcuno poteva aiutarli a non fare la fila. Il mio studio si è sempre rifiutato. Poi Giuliano, un cliente, mi chiamò dalla Cina e mi chiese un favore dicendo che era disposto a pagare. Fu in quel momento che mi rivolsi alla Massaro che conoscevo già da anni per motivi personali e non professionali”.

Imputato, insieme ai due agenti, anche Paolo Frassetti, medico di base di Brunetti. Frassetti, difeso dall'avvocato Michele Nigro, è accusato di aver rilasciato un certificato di malattia dietro l'altro al suo assistito senza – secondo il convincimento dell'accusa – accertare la reale necessità di mancare dal lavoro. Brunetti fu arrestato mentre, pur essendo in malattia, stava facendo la scorta a un portavalori.



