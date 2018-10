03.10.2018 h 15:14 commenti

Poliziotti a lezione di cinese: per novanta agenti un corso di tre mesi con l'insegnate Yang Xiaping

Quattro ore di lezioni alla settimana con l'obiettivo di imparare i fondamentali della lingua. La professoressa insisterà soprattutto sulla pronuncia e la comprensione orale. In dotazione una grammatica, per esercitarsi anche un sito online

Novanta poliziotti pratesi tornano sui banchi di scuola per imparare il cinese, tre mesi di lezioni due volte la settimana per apprendere i rudimenti della lingua. A guidare gli studenti Yang Xiaping, insegnante madrelingua che ha già avuto un’esperienza simile con la polizia municipale di Campi Bisenzio agli inizi degli anni 2000.

“Saranno lezioni improntati sulla lingua parlata – ha spiegatola professoressa – partendo dalle esigenze degli studenti”. L’obiettivo è quello di riuscire a dialogare con la vittima di un reato cercando di reperire più informazioni possibili. Dal nome al cognome, all’età fino a capire la motivazione della richiesta dell’intervento. Le classi saranno di 30 alunni ciascuna e le lezioni si terranno in orario extra lavorativo. Il corso è stato finanziato dal ministero ed è realizzato con la collaborazione del Consolato cinese e l’associazione AssoCina.Ad ogni studente è stata consegnata una grammatica e un libro degli esercizi.

“L’idea – spiega il questore Alessio Cesareo – è nata da un’esigenza di prossimità: la comunità cinese è in continua aumento ed è necessario instaurare un rapporto con i suoi membri. Siamo consapevoli che tre mesi sono pochi per imparare una lingua, ma credo che siano sufficienti per avere conoscenza sufficiente per l’obbiettivo che ci siamo posti”. Durante il corso sono previste anche lezioni di cultura generale cinese.

“Per noi è importante conoscere le tradizioni di questa comunità – ha sottolineato il questore – anche per organizzare i controlli delle squadre interforze: farli durante i giorni di festa nazionali sarebbe poco rispettoso da una parte e improduttivo dell’altra”. Al termine del percorso ai partecipanti che hanno sostenuto l’esame verrà rilasciato un attestato. Intanto anche i carabinieri del Comando provinciale si sono organizzati per imparare il cinese: cinque scelti fra i vari reparti stanno frequentando un corso a Roma alla scuola di lingue, mentre un maresciallo è impegnato in un tirocinio formativo in Cina presso la Polizia.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus