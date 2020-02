13.02.2020 h 15:01 commenti

Polizia provinciale, nel 2019 crescono le denunce di reato e gli interventi su richiesta dei cittadini

Nel bilancio dello scorso anno sono 157 i reati contestati che hanno portato alla denuncia di 70 persone, contro le 59 del 2018. Le segnalazioni sono aumentate del 30%, in crescita i reati legati al bracconaggio

In costante aumento l’attività della polizia provinciale. Lo scorso anno sono stati 141, 26 in più dello scorso anno, le informative alla Procura della Repubblica di Prato di cui: 79 (+25) le comunicazioni di notizie di reato e 62 le indagini, per un totale di 157 reati contestati, mentre sono 70, 21 in più dello scorso anno, le persone denunciate.

Sul fronte del bracconaggio sono stati 17 in più, su un totale di 22, i reati denunciati, 251 gli interventi su segnalazione dei cittadini con una crescita del 30%. E ancora, 54 i reati contestati in materia di rifiuti, 22 per la tutela della fauna, 67 per violazioni al codice penale e 14 per avvelenamenti di animali. In totale sono 205 le sanzioni amministrative : 67 in materia di rifiuti, 28 in materia di caccia, 101 ( +48 ) in materia di codice della strada, 2 sulla tutela degli animali, 1 sulla pesca, 4 in materia di funghi e aree protette e 2 per violazioni delle norme di polizia urbana.

“Da questi numeri – commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli - si può già capire non solo l’intensità del lavoro svolto su tutti i fronti, con particolare riferimento alla tutela ambientale, all'attività venatoria e degli animali in genere ed al controllo delle strade provinciali e regionali di nostra competenza, ma anche quanto il corpo di Polizia Provinciale sia un elemento ormai essenziale per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio, e la necessità, al giorno d’oggi, di poter disporre di personale di vigilanza altamente specializzato, proprio come quello della polizia provinciale, specialmente in zone extraurbane o periferiche.”

Il corpo della polizia provinciale è composto dal comandante, dal vice e da 7 agenti, con la collaborazione di un addetto amministrativo. Proprio per far fronte ad un impegno sempre maggiore è previsto l’arrivo di un nuovo agente.

Intanto, oggi 13 febbraio, sono stati premiati Leonetto Trinci,Cristina Chiavacci,Massimo Caciolli,Gianfranco Tofanelli e Leandro Giannetti per il prezioso lavoro svolto durante il 2019, anno in cui ha continuato ad essere garantito il servizio di reperibilità H24 di Protezione Civile

“Particolarmente rilevante – ha spiegato il comandante della polizia provinciale Michele Pellegrini - per alcune specifiche attività, è stata la direzione della Procura della Repubblica di Prato e la fattiva collaborazione con tutte le forze di polizia presenti sul territorio provinciale.”

Traffico illegale di rifiuti. La Provincia, anche nel 2020, ha rinnovato la convenzione con ALIA, che prevede l’utilizzo del personale della polizia provinciale in servizi mirati di controllo delle aziende che producono rifiuti. A tal proposito sono stati svolti 33 servizi e controllate 72 Aziende, che hanno portato alla contestazione di 27 sanzioni amministrative e 6 denunce penali all’Autorità Giudiziaria.

Tutela ambientale. L'attività del Corpo ha portato alla rottamazione o ripristino alla circolazione di 96 (18 in più dello scorso anno) veicoli abbandonati su area privata (64 autovetture, 12 autocarri, 12 ciclomotori, 4 motoveicoli, 2 rimorchi, 1 autoveicolo per trasporti specifici e 1 autobus), che hanno portato alla contestazione di 36 (9 in più dello scorso anno) sanzioni amministrative e 14 denunce penali.

Antibracconaggio. L'attività ha portato, attraverso ispezioni e perquisizioni domiciliari, alla contestazione di 22 reati (17 in più dello scorso anno), di cui 13 per caccia con mezzi non consentiti (reti, trappole, tagliole e lacci), 6 per detenzione o abbattimento di specie vietate o protette e 3 per caccia in periodo di divieto generale.

Questa attività ha portato al sequestro di 40 mezzi di caccia vietati (lacci, reti, trappole e tagliole), 125 munizioni e 1,5 Kg. di polvere da sparo, 11 armi, 15 capi di fauna e 50 Kg. di carne illegalmente detenuta, appartenente anche a specie protette.

Nel corso del 2019 la Polizia Provinciale si è occupata anche di 17 casi di presunto avvelenamento di animali domestici o selvatici, di cui 8 sono risultati con esito positivo che hanno portato alla morte di 2 cani e 2 gatti, nonché del coordinamento di tutta la vigilanza volontaria (63 guardie ittico/venatorie).

Il Corpo è stato impegnato in 251 (30 in più dello scorso anno) interventi a seguito di richieste o segnalazioni di cittadini (richieste in linea con l'anno precedente), con un incremento di circa il 30% negli ultimi cinque anni.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus