Polizia provinciale, nel 2018 crescono i reati ambientali e quelli legati al bracconaggio

In un anno le sanzioni amministrative sono state 225 di cui 127 riguardano i rifiuti, aumentano i veicoli privati abbandonati. L'appello del presidente della provincia Puggelli: "Servono più risorse e più personale per un ente in grado di dare risposte ai cittadini"

Crescono le denunce in campo ambientale e per la protezione degli animali, in calo invece il fenomeno dell’abbandono dei “sacchi neri”. Nel 2018, rispetto all’anno precedente, la polizia provinciale ha notificato 30 reati ambientali in più e 10 per bracconaggio. “La diminuzione del fenomeno legato all’abbandono dei sacchi neri – ha spiegato il comandante Michele Pellegrini– è sicuramente un dato positivo, aumentano però le denunce legate ai controlli nelle aziende, grazie anche ad un accordo con Alia. Un percorso che ci permette anche di risalire a eventuali smaltimenti scorretti dei rifiuti; le indagini ci hanno portato anche a indagare nel nord Italia riuscendo a smascherare giri di illeciti”.

I dati . Nel corso del 2018 le sanzioni amministrative sono state 225 di cui 53 relative al codice della strada, 26 inerenti la caccia, 3 per la tutela degli animali (tutte sul territorio di Prato), 11 per la pesca, 2 per il mancato rispetto del regolamento forestale e 127 in materia di rifiuti (113 a Prato e i restanti nel comune di Montemurlo). Crescono i veicoli abbandonati che avrebbero dovuto essere rottamati e la tenuta irregolare del registro carico/scarico dei rifiuti. Soltanto 8 le aziende denunciate per abbandono dei rifiuti, 17 quelle che non si sono iscritte all’albo dei gestori ambientali.

Sono invece 42 gli animali detenuti illegalmente , 44 i mezzi di caccia vietati e quindi sequestrati, 62 le munizioni unite a 2 armi (utilizzati per bracconaggio) mentre sono 4 le aree e gli edifici con rifiuti abbandonati, due i veicoli sequestrati perché utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti. Infine 26 le violazioni amministrative relative alla caccia.

La Provinciale ha anche competenza per il rispetto del codice della strada, nel 2018 sono state notificate 53 violazioni per un totale di 50 punti decurtati sulle patenti. Alla vetta della classifica la mancanza di assicurazione revisione o patenti scadute (22), segue la mancanza di cinture di sicurezza (14) la circolazione di veicoli sottoposti a fermo fiscale (4) seguiti da comportamenti scorretti sulla strada ( sorpassi, mancato rispetto dei limiti di velocità, guida con cellulare).

“Numeri importanti – ha sottolineato Francesco Puggelli presidente della Provincia – che sono stati realizzati con un organico ridotto di soli nove uomini. La Provincia come i Comuni sono enti di prossimità che danno risposte concrete ai cittadini: servono quindi più uomini, ma anche maggiori risorse. Di tutte le sanzioni che sono state fatte soltanto quelle relative al codice della strada vengono incassate dalla Provincia che provvede a reinvestirli in sicurezza.”

Un organico ristretto ma operativo: Leandro Giannetti, Massimo Caciolli e Gianfranco Tofanelli hanno ottenuto un encomio dal comandante Pellegrini per essere distinti rispettivamente nel campo della sicurezza sulle strade, nella lotta contro l'abbandono di veicoli e nella pesca.















