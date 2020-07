04.07.2020 h 14:58 commenti

Polizia municipale, stretta di controlli anche con etilometro e drug test. Sequestrati tre veicoli

Numerose pattuglie sono state impiegate ieri sera in una vasta operazione di controllo del territorio che ha interessato numerose strade. In totale verificati 1.300 veicoli e sottoposti all'alcoltest 300 automobilisti

Oltre 1.300 veicoli controllati e 130 automobilisti sottoposti all'alcoltest. E' stata una serata di controlli intensivi quella disposta ieri sera 3 luglio dalla polizia municipale, che ha messo in campo numerose pattuglie e decine di agenti attorno al centro storico, in occasione della movida del fine settimana. Il bilancio finale è di due conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore ai limiti, tanto che per entrambi sono scattati la denuncia, il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo. E' stata poi denunciata una persona non titolare di patente, risultata recidiva alla guida di una autovettura. Il veicolo è stato quindi sequestrato ai fini della confisca.





Dopo il briefing al Comando sono uscite, oltre alle cinque pattuglie che in questo periodo vengono impiegate nel fine settimana in orario serale notturno, altri ventiquattro agenti di varie unità operative coordinati da due ufficiali. Come abbiamo detto, ingente il dispositivo messo in campo.



Il Centro delle operazioni è stato organizzato in piazza San Marco, dove un ufficio mobile allestito con etilometro e drug test ha fatto da base alle attività di controllo con l’appoggio dei due cani antidroga del nucleo cinofilo. Contemporaneamente altre pattuglie hanno operato su via Lambruschini e viale Galilei, all’interno di piazza Mercatale presso gli Archi di Frascati e presso il Mercantino.

Nella seconda parte della notte i controlli di polizia stradale si sono estesi anche su via Roncioni, via Ferrucci/Valentini e su via Battisti, con cinturazione completa delle principali viabilità da e per il centro cittadino.

A queste attività straordinarie si sono aggiunte le attività delle pattuglie appiedate e degli Ausiliari del Traffico, che hanno elevato ulteriori 40 verbali a veicoli lasciati in sosta senza titolo nei posti riservati ai non residenti.