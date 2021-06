22.06.2021 h 16:05 commenti

La polizia municipale sbarca su TikTok: contenuti a misura di giovanissimi

Sessanta video per promuovere comportamenti corretti non solo sulle strade, realizzati dai ragazzi del servizio civile. Tra gli influencer anche Bleba e il campione parailimpico Christian Giagnoni. Simone Cristicchi ha inviato un messaggio che sarà pubblicato sul canale TikTok @piemmepo

Il 30% degli incidenti stradali a Prato sono causati dall'abuso dell'alcool, un fenomeno in costante aumento che coinvolge anche i giovani e i giovanissimi e per contrastarlo la Municipale, prima in Italia, sbarca su TikTok.

Sono sessanta i video pensati proprio per i più giovani, con un linguaggio semplice e immediato, realizzati dai ragazzi del servizio civile che saranno pubblicati nelle prossime settimane sul canale TikTok @piemmepo. Cinque i temi trattati : la strada , la segnaletica stradale, i pedoni, i comportamenti corretti da tenere in strada; i buoni comportamenti del vivere civile. “Abbiamo pensato a un format diverso rispetto a You Tube – spiega il comandante della Municipale Marco Maccioni – e per questo ci siamo affidati ai ragazzi del servizio civile, ma non solo a loro anche ad alcuni testimonial che ci aiutano a veicolare questi messaggi.”

E tra gli influencer anche Bleba e Jamax che hanno lanciato la canzone “Guida la vita” proprio per l'occasione. “Volentieri abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza – spiegano – per questo progetto. Ci siamo anche divertiti a realizzarlo insieme alla polizia municipale”. Il video è stato prodotto da Stefano Simmaco e Pio Stefanini, montato da Fabio Giuliani e Stefano Tarocchi della unità operativa di educazione stradale e alla legalità della polizia municipale. Un augurio al progetto di educazione stradale pratese, accompagnato dallo slogan “Non perderti in un bicchier d’alcol” arriva poi anche dal cantante Simone Cristicchi con un videomessaggio che sarà pubblicato sul canale You Tube @piemmepo.

Lo sbarco sui social non è nuovo per la Municipale che durante la pandemia ha continuato il programma di educazione stradale con le scuole usando You Tube. “Un mezzo che ci è servito non solo per parlare di educazione stradale – spiega l'assessore alla polizia municipale Flora Leoni – ma anche per parlare di distanziamento sociale e dei comportamenti previsti dalle norme anticovid. Ora abbiamo fatto un passo in avanti e ci siamo avvicinati ulteriormente al pubblico più giovane, nell'ottica proprio di una formazione verso la legalità”

A sostenere il progetto anche l’attore Alessandro Paci, il ciclista paralimpico Christian Giagnoni, il rugbista Edoardo Gori, il giornalista di Radio Bruno e noto commentatore della Fiorentina David Guetta.