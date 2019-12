13.12.2019 h 16:35 commenti

Polizia municipale, primo giorno di lavoro per i 23 nuovi agenti. Nel bilancio 2019 meno incidenti e più multe per guida con il telefonino

Tra i nuovi agenti c'è anche un diciannovenne, il più giovane dell'amministrazione comunale. Presentato anche il nuovo calendario "2020, 10 anni insieme"





I dati sull'attività 2019 forniti oggi in occasione della presentazione del calendario della polizia municipale, testimoniano il grande lavoro realizzato dal comando di piazza dei Macelli su più fronti.

Quello classico legato alla sicurezza stradale registra anche tendenze positive. Il numero degli incidenti è diminuito di circa il 3,5% in riferimento al periodo gennaio-novembre (da 1293 del 2018, di cui 9 mortali, a 1248,di cui 6 mortali). L'aumento dei controlli contro l'uso del cellulare alla guida, ha più che raddoppiato le sanzioni passate dai 319 del 2018 ai 684 casi di quest'anno con un incremento di oltre il 114%. Diminuisce del 27% la guida in stato d'ebbrezza, da 78 casi a 57. Scendono anche le sanzioni per pulizie strade (-23%) mentre aumentano quelle per sosta in spazi per invalidi e in curva (+30%). Più di 100mila i controlli delle coperture assicurative sul territorio con 200 sequestri, oltre a 115 mezzi trovati senza revisione obbligatoria. Primo giorno di lavoro oggi, 13 dicembre, per i 23 agenti della Polizia Municipale che hanno superato il concorso del Comune di Prato. Tra loro un diciannovenne che quindi è il più giovane dipendente comunale. Una decisa boccata d'ossigeno che porta l'organico in servizio sopra le 200 unità che resta comunque un numero esiguo rispetto alle esigenze della città e ai tanti settori seguiti.I dati sull'attività 2019 forniti oggi in occasione della presentazione del calendario della polizia municipale, testimoniano il grande lavoro realizzato dal comando di piazza dei Macelli su più fronti.

Nel corso dell'anno la videosorveglianza cittadina controllata dalla Municipale si è rafforzata di 20 telecamere che portano il totale a 170. I cani antidroga Akron e Devil, hanno eseguito 177 controlli antidroga e presto entreranno in servizio anche a Lucca.

Nella zona del Serraglio- via Magnolfi- via Cironi sono state effettuate 200 pattuglie a presidio, più altre 61 in piazza Mercatale in orario 19-01, 199 pattuglie- stazionamenti dalle 18 alle 20, 43 servizi festivi, con passaggi e stazionamenti su due fasce orarie (16:30-19:30 e 20-24:). Da agosto ogni venerdì e sabato passaggi in fascia 19:30- 1:30 per un totale di 36 pattuglie. Il Reparto ha presidiato zone di aggregazione periferiche, (mercati rionali e altro), mediante punto mobile di ascolto, con percorrenze sia a piedi che in bicicletta (70 servizi) .Inoltre la Territoriale Centro ha operato nel centro storico con 528 pattuglie appiedate e nel periodo estivo con pattuglie munite di bicicletta.

Con il progetto regionale di polizia di prossimità il quartiere del Soccorso dal 6 maggio al 5 ottobre è stato controllato con 223 pattuglie e il Macrolotto Zero dal 7 ottobre al 30 novembre con 110 pattuglie. «I settori di intervento sono tanti, siamo presenti in tanti aspetti della vita cittadina per la sicurezza urbana e la civile convivenza – ha spiegato il comandante Marco Maccioni – sono davvero soddisfatto poi del nuovo servizio del vigile di prossimità, in collaborazione con la Regione Toscana, che ci permette un controllo più incisivo delle zone più a rischio per il degrado urbano».