04.10.2019 h 12:42 commenti

Polizia municipale, online il bando per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 23 agenti

E' rivolto a uomini e donne con età compresa tra i 18 e i 32 anni. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente via web e non oltre le 13 del 4 novembre

.