15.07.2021

Polizia Municipale, lo sportello al cittadino si trasferisce in via delle Badie

Da martedì 20 luglio ma l'apertura al pubblico ci sarà da giovedì. Lo sportello sarà quindi chiuso anche lunedì 19

Da martedì 20 luglio, a completamento delle operazioni di trasloco del reparto Logistica e supporto della Polizia Municipale, lo Sportello al cittadino sarà trasferito dall'attuale sede di Palazzo Pacchiani in via Mazzini a via delle Badie 130 nella sede della circoscrizione sud.

Per consentire le operazioni di trasloco lo Sportello al Cittadino resterà chiuso al pubblico anche nella giornata di lunedì 19 luglio. La riapertura al pubblico (lunedì, giovedì in orario 9-13 il sabato 9-12) è prevista per giovedì 22 luglio, sempre previa prenotazione online sul sito del Comune di Prato o telefonica chiamando il numero 0574 1837878 nei giorni feriali in orario 9-13 (sabato 9-12).

Prato

