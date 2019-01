02.01.2019 h 12:10 commenti

Polizia municipale in lutto, agente muore a 55 anni. Ha voluto la divisa per l'ultimo viaggio

I funerali oggi pomeriggio a Montale. Il reparto motociclisti accompagnerà il feretro nel tragitto da casa alla chiesa dove l'attendono due agenti in alta uniforme

E' stato un Capodanno triste per la Polizia municipale di Prato. Il 31 dicembre è morta Nicoletta Jane Gradi, agente del Corpo da 30 anni, attualmente in forza all'ufficio Sinistri. Aveva 55 anni. Gli ultimi due li ha trascorsi a combattere contro una brutta malattia che non le ha dato scampo. I funerali si terranno oggi, 2 gennaio, alle 15.30 a Stazione nel comune di Montale dove viveva con il compagno. Per disposizione del comandante Andrea Pasquinelli, il feretro sarà accompagnato dal reparto motocicilisti nel tragitto da casa a chiesa dove sarà presidiato da due agenti in alta uniforme. Un modo per rendere omaggio al grande attaccamento al lavoro che aveva Nicoletta Jane Gradi, testimoniato dalla volontà di indossare la sua amatissima divisa anche per l'ultimo viaggio.

Classe 1963, è entrata nella polizia municipale di Prato nel 1988. Ha iniziato la sua carriera alla Territoriale, nel distretto Ovest, per poi passare all'unità Edilizia. Nel 2000 è approdata all'ufficio Sinistri, prima come rilevatore poi in ufficio. Due anni fa ha dovuto cambiare ritmi e priorità per combattere la battaglia più difficile, quella per la vita.