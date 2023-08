03.08.2023 h 16:48 commenti

Polizia municipale, il mancato cambio di sede infiamma il dibattito. Breschi: "Noi attenti all'interesse pubblico"

A Poggio a Caiano botta e risposta tra maggioranza e opposizione dopo che la scelta fatta dalla precedente Giunta di centrosinistra di acquistare un immobile della Cna, è stata congelata. Se lo stop sarà confermato, "la sede resterà l'attuale per ancora pochi mesi in attesa di una soluzione definitiva non improvvisata e non sottodimensionata"

Continua a tenere banco la questione relativa al mancato trasferimento della polizia municipale di Poggio a Caiano. Una questione che ha riscaldato gli animi dopo che la nuova Giunta di centrodestra, guidata dal sindaco Riccardo Palandri, ha di fatto congelato l'accordo, raggiunto dalla precedente amministrazione di centrosinistra, per l'acquisto di un immobile di proprietà della Cna ( leggi ).La polemica non si ferma e alle parole dell'ex sindaco Francesco Puggelli che ha parlato di “scelta incomprensibile che ricadrà sui cittadini” ( leggi ), risponde il capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale, Renzo Breschi. “Si tratta di un immobile che dovrebbe essere acqistato per 248mila euro ma l'impegno di spesa sarebbe maggiore in considerazione delle modifiche strutturali obbligatorie per permettere alla polizia municipale di svolgere lì le proprie attività. Soldi – precisa Breschi – non ancora a disposizione del Comune”.Ma perché la retromarcia? Perché pensare di disdire un accordo con il rischio di un contenzioso (la Cna, che ha anticipato i soldi delle modifiche, ha già scritto al Comune) per rimanere nell'attuale sede, di proprietà della Misericordia, le cui spese di affitto subiranno un aumento? Breschi: “I nostri dubbi non sono solo generati da motivazioni economiche: la polizia municipale si trova già in un immobile insufficiente per il personale e quindi come si può pensare che spostarne la sede in una struttura notevolmente più piccola possa essere la soluzione adatta? In più si parla di un fondo al piano terra di palazzi residenziali e, perciò, con parcheggi improvvisati per la Municipale oppure riservati a discapito dei residenti”. Il capogruppo di maggioranza parla di “motivazioni di interesse pubblico che obbligano a valutare accuratamente l'operazione”. E ancora: “Come amministrazione comunale abbiamo deciso di valutare la possibilità della revoca degli atti amministrativi che ci impegnano all'acquisto e nel caso si optasse per questa soluzione, stiamo già lavorando – spiega Breschi – ad una soluzione temporanea: mantenere a tempo determinato l'attuale sede in attesa di una soluzione definitiva maggiormente rispondente all'interesse pubblico”.Quanto all'affitto che sarà ritoccato, Breschi dice che trattandosi di una soluzione di pochi mesi, “sarà scarso l'impatto sulle casse comunali, a differenza della scelta prospettata dalla precedente Giunta”. Quanto alla Cna, il capogruppo sottolinea che l'associazione “è stata più volte invitata a fornire i giustificativi delle spese per i lavori di adeguamento e siamo in attesa delle fatture per valutare il costo complessivo dell'eventuale cambio di orientamento”.