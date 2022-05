03.05.2022 h 09:28 commenti

Polizia municipale e sindacato in lutto per la scomparsa di Luciano Mencacci

Mencacci è morto all'ospedale di Prato. Aveva 78 anni. Da anni in pensione, era molto conosciuto per il suo lavoro di agente e per l'attivismo sindacale e politico. L'ultimo saluto domani pomeriggio nella chiesa di Galcetello

Polizia municipale e sindacato in lutto per la scomparsa di Luciano Mencacci, 78 anni, storico agente del comando di piazza Macelli, impegnato con la Cisl e con la Uil. Mencacci è morto dopo qualche giorno di ricovero all'ospedale Santo Stefano a causa di un virus. Lascia la moglie, due figli e due nipoti. Da anni in pensione, Mencacci ha dedicato molte energie al suo lavoro che amava tanto, al sindacato con il quale è stato impegnato per moltissimo tempo e alla politica. Sempre attivo, ha condotto tante battaglie per la difesa dei lavoratori e per migliorare le condizioni dei suoi colleghi. L'ultimo saluto domani, mercoledì 4 maggio, alle 15, nella chiesa di Galcetello.

