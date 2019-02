26.02.2019 h 19:19 commenti

Polizia municipale, Biffoni: "Mancano almeno settanta agenti ma la legge ci impedisce di fare assunzioni"

Città simili per grandezza a Prato hanno in organico il doppio del personale. Il sindaco è intervenuto al convegno organizzato dalla Funzione Pubblica Cgil. Dal sindacato l'allarme per il rischio di una giustizia fai da te

Mancano almeno settanta agenti di polizia municipale a Prato e l'amministrazione comunale non può assumerne nuovi: la legge non lo permette. Il grido di allarme è del sindaco di Prato Matteo Biffoni ospite dell'assemblea pubblica "Gli agenti e di pubblica sicurezza nell'ambito della funzione pubblica: criticità e obiettivi” organizzata da Fp Cgil Prato.

"Politicamente continueremo a fare richiesta al Governo di avere più agenti e anche assistenti sociali - dice Biffoni -, ma chiediamo aiuto anche al sindacato per aiutarci ad ottenere una modifica all'attuale legge che non ci permette più di assumere". Secondo il sindaco, dati alla mano, la Municipale di Prato oltre ad essere sottorganico (170 gli agenti in servizio) svolge anche mansioni extra: dai controlli nei capannoni, alle funzioni ambientali legati all'abbandono di rifiuti alla lotta contro l' evasione fiscale.(la municipale cittadina si trova al 3 posto per numeri di interventi dopo quella di Milano e Genova) che comunque assorbono energie e risorse. " Se le persone non si sento sicure a questo problema bisogna dare una risposta - ha spiegato Biffoni - perciò serve un robusto aumento dell'organico anche perchè la Municipale si accolla compiti in piu, come quello del rilievo dei sinistri, proprio per liberare forze ai carabinieri e alla polizia".

A denunciare mancanza di organico anche Arianna Scatena Rsu Comune di Prato: “La carenza di organico incide anche sui turni di lavoro notturni: visto anche che non si è potuto fare un certo turnover, una parte degli agenti per limiti di età è esentata dal lavoro di notte”.

Di sicurezza, con l'inizio della campagna elettorale delle prossime amministrative se ne tornerà a parlare : “Attenzione – ha sottolineato il segretario Fp Cgil Sandro Malucchi – al pericolo sempre più crescente di una giustizia fai da te dove il cittadino si sente autorizzare a sostituire le forze dell'ordine”.

