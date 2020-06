26.06.2020 h 14:08 commenti

Polizia interviene per un diverbio tra automobilisti e salta fuori una baionetta da guerra

E' stata trovata nella disponibilità di due dei tre uomini coinvolti nel diverbio. Sono stati denunciati entrambi per porto abusivo di arma

Giravano in città armati di una baionetta da guerra. Per questo due uomini di 46 e 47 anni, incensurati, sono stati denunciati per porto abusivo di arma dalla polizia.

Gli agenti delle Volanti hanno scoperto la presenza del pericoloso pugnale questa notte, 26 giugno, quando sono stati inviati in via Bettazzi a Galciana per un diverbio tra tre automobilisti per futili motivi. Due di questi erano il 46enne e il 47enne che si trovavano nello stesso veicolo. Durante le operazioni di identificazione sono stati trovati in possesso del pugnale lungo 28 centimetri di cui 15 di lama.

