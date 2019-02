22.02.2019 h 14:10 commenti

Politico accusato di violenza sessuale su ragazzina si difende in procura

Gabriele Borchi, figlio dell'ex vicesindaco di Prato, è comparso oggi davanti al sostituto procuratore Laura Canovai. Accompagnato dai suoi avvocati, ha risposto a tutte le domande. Era stato lui a chiedere di essere interrogato dopo l'avviso di conclusione indagini

Ha risposto a tutte le domande, si è difeso “con energia” respingendo ogni addebito. Gabriele Borchi, figlio dell'ex vicesindaco Goffredo, si è presentato oggi, venerdì 22 febbraio, davanti al sostituto procuratore Laura Canovai a cui aveva chiesto l'interrogatorio dopo l'avviso di conclusione dell'inchiesta che due anni fa lo portò agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale sulla figlia di un'amica, una ragazzina che all'epoca dei fatti – 2014 – non aveva ancora 14 anni (lui 38). Borchi è arrivato accompagnato dai suoi avvocati, Massimiliano Tesi e Manuele Ciappi. Un interrogatorio di un paio di ore nel corso delle quali l'indagato non si è sottratto a nessuna delle domande poste dal sostituto Canovai che contesta una relazione fatti di messaggi ed effusioni anche spinte ma non di rapporti sessuali veri e propri, tra la primavera del 2014 e i primi giorni del 2015. La procura punta sulle dichiarazioni della ragazzina e della madre, e su quelle di altri coetanei che però non avrebbero mai assistito a rapporti diretti tra i due protagonisti della vicenda. Nel fascicolo di indagine anche una serie di messaggi il cui contenuto e la cui interpretazione vengono contestati dalla difesa dell'indagato. La procura deciderà nei prossimi giorni se chiedere il rinvio a giudizio.



