Politica, nasce anche a Prato Lega Giovani: in 40 si presentano alla prima riunione

Ha mosso i primi passi anche in città il movimento giovanile del partito di Salvini

Oltre 40 giovani si sono riuniti la sera di martedì 18 dicembre, nella sede della Lega di Prato, per dar vita al primo nucleo del nuovo movimento giovanile "Lega Giovani - Prato".

“Una riunione – spiega la segretaria provinciale Patrizia Ovattoni - in cui si sono dibattuti vari temi, a partire dalla grave situazione in cui si trova oggi la città fino al lavoro che sarà necessario fare sul territorio in vista delle prossime elezioni amministrative, passando per una serie di iniziative che verranno messe in pratica a partire dall'anno nuovo”.

“Noi - afferma Claudiu Stanasel, organizzatore della serata - siamo pronti a scendere sul territorio tra la gente, a dedicarci all'ascolto dei pratesi partendo dalle periferie fino al centro, per capire i veri problemi e poter trovare le soluzioni più adatte”.



