11.09.2023 h 17:02 commenti

Politeama, vola la campagna abbonamenti e si pensa ai festeggiamenti per il centenario

A luglio si è raggiunto quasi la cifra dell'intera stagione trascorsa. Come regalo per i 100 anni si sta lavorando a riportare la Tosca nell'ex cinema Banchelli. Tutto pronto per la trasformazione da Spa a Fondazione

Nel mese di luglio la campagna abbonamenti del Politeama ha portato ottimi risultati: ne sono stati venduti quasi quanti l'intera stagione scorsa, molti tramite l' online, nonostante in media i prezzi siano aumentati di 100 euro anche se gli spettacoli sono passati da 9 a 11.

Intanto il Politeama investe sui giovani preparando un programma di educazione all'ascolto e pensa ai festeggiamenti per i cento anni dalla prima apertura avvenuta nel 1924. "Il nostro sogno - ha annunciato la presidente Beatrice Magnolfi in commissione 5 - sarebbe quello di presentare la Tosca, opera con cui è stata inaugurata la struttura. Per farlo ho preso contatti con il teatro di Lucca e di Pisa che producono spettacoli di lirica. E' stato anche presentato un progetto all'amministrazione comunale. Bisognerebbe anche fare nuovi lavori per riaprire la buca dell' orchestra. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi".

Sempre con un occhio al futuro, Magnolfi pensa a una campagna di crowdfunding per cambiare le vecchie poltrone, che potrebbero essere messe all'asta, e con il ricavato comprare quelle nuove. E a proposito di futuro prossimo è tutto pronto per la trasformazione da Spa a Fondazione, anche il piano quinquennale aggiornato al 2028, è stato presentato, è passato un anno dalla prima stesura, si aspetta ora la delibera e il passaggio in consiglio comunale. Iter che la presidente Rosanna Sciumbata e la commissione si sono impegnati a monitorare.

Con la nascita della Fondazione il sostegno del Comune passerà da 200mila euro a 300mila, ma la gestione della manutenzione straordinaria dell'immobile non sarà in carico all'amministrazione perchè lo stabile non è di proprietà, come invece avviene per il Metastasio. "Mi auguro - ha proseguito la presidente del Politeama- che i tempi siano brevi. In quest'anno che è trascorso abbiamo perso la possibilità di avere contributi regionali e della fondazione CariPrato che per statuto non possono dare fondi alle Spa". L'assessore alla cultura Simone Mangani conferma che la trasformazione avverrà il prossimo anno.

Intanto però il Mic, il ministero per la cultura, ha aumentato di 10mila euro il contributo passando da 86mila euro del 2022 a 96mila del 2023. Nota dolente, invece, la gestione del bar che ha da poco riaperto: "Il servizio continua salvo imprevisti dell' ultima ora - ha spiegato Magnolfi- ma il gestore ha difficoltà nel reperire il personale, visto che l'orario è molto spezzato e discontinuo". Altro punto debole sono i finanziamenti statali, male comune a tutti i teatri, che sostengono maggiormente la produzione piuttosto che la distribuzione. "Un meccanismo che dovrebbe essere riequilibrato - secondo Magnolfi - per dare la possibilità di programmare i cartelloni non solo sui grandi nomi, che portano a vendere biglietti e quindi a coprire le spese, ma anche sui giovani".