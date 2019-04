19.04.2019 h 14:28 commenti

Cadono calcinacci dalla facciata del Politeama, intervengono i vigili del fuoco

La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire le verifiche del caso.Nei giorni scorsi interventi anche sulla copertura progettata da Nervi. Da anni si attende un piano di ristrutturazione lato via dei Tintori

Paura in via Garibaldi per la caduta di alcuni calcinacci dalla facciata del Politeama. Sul posto, oggi 19 aprile, sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare lo stato delle grondaie e della struttura.Nei giorni scorsi, invece, i tecnici hanno più volte controllato la stabilità della copertura del teatro, decidendo anche di far intervenire una squadra di operai per potenziare le saldature intorno alla cupola del Nervi. Anche in quel caso sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla Municipale che hanno poi dato il nulla osta per proseguire l’attività prevista dalla manifestazione “Un Prato di libri”. Da tempo è in programmazione la ristrutturazione del teatro soprattutto lato via dei Tintori dove il tempo ha sgretolato parte della facciata, sono anche caduti pezzi di cornicione, e la struttura in ferro che regge la struttura in cemento armato progettato dall’ingegnere piemontese agli inizi del ‘900.