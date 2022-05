04.05.2022 h 15:56 commenti

Il Politeama approva il bilancio, ora si guarda alla nascita della Fondazione

Nel 2021 il disavanzo è di 40mila euro. Sono però state assunte due persone, fatti nuovi investimenti, anche nel cartellone. Pronto lo statuto per abbondare la Spa che permetterà di ottenere maggiori finanziamenti pubblici

Il Cda del Politeama ha approvato il bilancio 2021, ancora in rosso, che è stato sottoposto all'assemblea dei soci convocata per oggi 4 maggio. "Il disavanzo è di 40mila euro - spiega la presidente Beatrice Magnolfi - cifra non esagerata visto il periodo. Abbiamo avuto la riconferma solo del 25% degli abbonamenti, affrontato importanti lavori di ristrutturazione, assunto due persone, inoltre sono ripartite le rate dei mutui e abbiamo fatto anche nuovi investimenti a partire dal bar e dall'organizzazione della stagione".

Il Comune di Prato, che continua a far parte del Cda, ha aumentato il finanziamento da 145 a 170mila euro, a fronte della rendicontazione dell'attività fatta. Mentre dalle sponsorizzazione di privati sono arrivati 20mila euro.

La stagione, di fatto, è iniziata a maggio dello scorso anno e la campagna abbonamenti è stata divisa in due tranche da ottobre a dicembre e da gennaio a maggio. "Abbiamo venduto più biglietti che abbonamenti- continua Magnolfi- speriamo di ritornare ai mille abbonamenti dell'era pre covid. Inoltre abbiamo proposto anche la stagione dei concerti da Baglioni a Vecchioni ad Alice per citarne alcuni. Un esperimento che è andato bene".

Nel 2021 sono iniziati anche i lavori per il rifacimento della facciata lato via Tintori, finanziati con il bonus facciata, altra scelta è stata quella di assumere a tempo determinato un tecnico, figura che fino al 2020 era esterna, e una persona nella segretaria. "Al mio arrivo potevo contare su un tempo pieno e uno part time - continua la presidente - ma il lavoro è aumentato così abbiamo deciso di assumere anche un tempo indeterminato si tratta di un'ex stagista del ProGest, il corso di laurea del Pin".

Chiuso il bilancio consuntivo, si guarda avanti e soprattutto al passaggio da Spa a Fondazione che potrebbe avvenire entro l'anno. E' stata fatta una perizia per valutare il patrimonio che sarà portato in dote e scritto il nuovo statuto, ora si aspetta il passaggio della delibera in Consiglio comunale , poi verrà convocata l'assemblea dei soci. "Si tratta di una Fondazione che continuerà ad essere aperta anche ai soci privati - precisa la presidente - ma permetterà a quelli pubblici a partire dal comune di esserci a pieno titolo (la legge Madia vieta agli enti pubblici di essere nelle Spa). Da qui l'idea di aprire anche ad altre amministrazioni della provincia e alla Regione". Con il passaggio a Fondazione si potranno, infatti, intercettare fondi pubblici "La nascita della Fondazione - spiega Magnolfi - è un percorso lungo ma indispensabile, infatti il nostro scopo non è fare utili, ma promozione culturale".

aa