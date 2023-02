08.02.2023 h 08:35 commenti

Polemiche e malumore per Pistoiese-Prato a porte chiuse, la prefettura: "Rilevanti profili di rischio"

Niente tifosi allo stadio per motivi di ordine pubblico dopo il video pubblicato da un tifoso arancione e la risposta biancazzurra.Il prefetto di Pistoia: "Partita già attenzionata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive". Il presidente del Prato: "Basiti di fronte ad un epilogo del genere". I tifosi della Curva ferrovia Matteo27: "Rabbia per la totale mancanza di rispetto nei nostri confronti"

nt

Il derby di stasera allo stadio Melani di Pistoia tra Pistoiese e Prato un risultato lo ha già ottenuto: polemiche, malumore, delusione. La decisione del prefetto Licia Donatella Messina di far giocare la partita a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, è andata di traverso a tutti. Non va né su né giù. A convincere a tenere i tifosi fuori dallo stadio è stata la nota del questore di Pistoia – questo si legge nel comunicato della prefettura – che ieri, 7 febbraio, “ha riferito che su piattaforme internet è stato pubblicato, nella serata del 6, un video nel quale una persona identificata, nel mostrare centinaia di cubetti di porfido accatastati nel compendio della propria ditta adiacente alla linea ferroviaria, invita contestualmente i tifosi della Pistoiese a recarsi sul posto il giorno della partita di calcio per lanciarli in concomitanza del passaggio del treno con a bordo i tifosi del Prato, il cui afflusso tramite tale tragitto è previsto in circa 600 tifosi ospiti. Il video – ancora il comunicato della prefettura riferito alla segnalazione del questore – risulta immediatamente circolato in rete e diffuso tra gli ambienti ultras delle opposte tifoserie con conseguente inasprimento dei commenti relativi allo svolgimento dell'incontro e, in generale, del complessivo clima pre partita. Nella stessa serata sono stati denunciati atti intimidatori presso il sito predetto da parte di persone non identificate che hanno lasciato sul posto un emblema della propria presenza firmato Ultras Prato”. Da qui la richiesta, da parte del questore, di “valutare l'opportunità di disputare l'incontro a porte chiuse in quanto – continua il comunicato – allo stato delle informazioni non può escludersi una pericolosa escalation dei rapporti tra le tifoserie, ovvero che l'occasione possa essere presa a pretesto per la commissione di eclatanti azioni dimostrative, ovvero atti violenti anche in danno della sicurezza della circolazione del trasporto ferroviario, tenuto conto dell'accesa storica rivalità tra le opposte tifoserie, della contiguità territoriale, dell'ubicazione dell'impianto sportivo in una zona residenziale, a ridosso del centro storico, scarsamente illuminata e dello svolgimento dell'incontro in orario serale”.Fin qui il fatto che ha spinto la prefettura a decidere che il derby si giocherà a porte chiuse ("tale incontro di calcio presenta rilevanti e concreti profili di rischio"). Prima però la precisazione che “il provvedimento si è reso necessario agli esiti di un'approfondita valutazione avviata nei giorni scorsi nell'ambito di alcune riunioni del Tavolo tecnico di coordinamento delle forze di polizia”. La prefettura scrive anche che “la partita era già attenzionata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive il quale aveva sospeso il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara e, nel contempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, aveva invitato la Lega nazionale dilettanti ad interessare le società per non far avviare la vendita dei tagliandi. In vista dell'evento sportivo, ai fini del potenziamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica presso l'impianto sportivo, giusta valutazione tecnica del questore, sono stati chiesti al competente ministero unità di rinforzo dei Reparti inquadrati”.E mentre ieri la Pistoiese ha parlato di “sconfitta dello Stato”, sottolineando che quando è così “a San Siro non si dovrebbe mai giocare” e stigmatizzando il fatto di aver “assecondato tutte le richieste relative a misure inerenti l'ordine pubblico”, l'Ac Prato esprime “profondo rammarico” e la Curva Ferrovia Matteo27 esterna la sua rabbia: “Non veniteci a raccontare la storiella del video – è scritto in un comunicato – non è per un video o per un lucchetto a un cancello che si vieta una trasferta per motivi di ordine pubblico. Perché se così fosse, signori, qui si crea un precedente pericoloso”. I tifosi proprio non ci stanno.“Si toglie l'opportunità agli appassionati e ai tifosi di vivere una splendida giornata di calcio con una cornice di pubblico straordinaria, proprio come in occasione della partita di andata al Lungobisenzio – il commento del presidente biancazzurro, Stefano Commini – in quella circostanza, risultato a parte, abbiamo vissuto momenti coinvolgenti, con bellissime coreografie sugli spalti e cori, grazie alla grande collaborazione e sinergia che si è instaurata fra le società, gli organi preposti alla pubblica sicurezza e i tifosi stessi. Nella gara di andata, con quasi 3mila tifosi presenti, niente è accaduto e tutto è stato gestito ottimamente sotto il piano organizzativo e della sicurezza. Prendiamo atto del provvedimento, ma non possiamo far altro che rimanere basiti di fronte ad un epilogo del genere perché il comportamento antisportivo e scellerato di un singolo va a penalizzare migliaia di appassionati e potrebbe addirittura diventare un precedente rischioso per negare le trasferte in ogni gara di qualsiasi campionato calcistico”. E poi i ringraziamenti del presidenti agli 800 tifosi biancazzurri che erano pronti a seguire la squadra per farla sentire a casa anche in trasferta.Indirizzato alla società arancione il malumore dei tifosi pratesi che non si arrendono: “La Curva ferrovia Matteo27 chiama a raccolta il popolo biancazzurro alle 17 davanti all'ingresso della curva per salutare la squadra in partenza per Pistoia”. E ancora: "Mancanza di rispetto nei confronti di chi ha preparato nei minimi dettagli questa trasferta, per i soldi spesi per allestire una coreografia degna di Prato".Tifoso d'eccezione il sindaco, Matteo Biffoni: "Io, come tanti altri tifosi, aspettavamo con gioia questa partita perché il derby è sempre il derby. Sarebbe stata una mattinata di attesa speciale e sarebbe dovuta essere una giornata di festa sportiva per gli oltre 700 tifosi che, come me, avevano già il biglietto in tasca, pronti a sostenere i biancazzurri in questa trasferta così sentita. Per una decisione che rispetto e che, in quanto uomo delle istituzioni, per me diventa legge, per quanto fatichi a capire e che mi dispiace molto, è stato scelto di giocare a porte chiuse: la delusione è tanta, perché sarebbe stata una bella trasferta, soprattutto dopo quello che avevamo visto al Lungobisenzio".Il logo della Curva comparirà sulla maglia speciale che la squadra indosserà stasera con main sponsor Nova Sicurezza e Sds Antincendio.