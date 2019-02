28.02.2019 h 12:40 commenti

Polemica ad Agorà al Copernico, relatore accusa: "Censurato il mio intervento". La docente: "Politica fuori dalla scuola"

Invitato a parlare di Unione Europea Alberto Ammirati è stato rimandato a casa e l'iniziativa annullata: "Alcuni professori hanno deciso così sostenendo che io sono di Fratelli d'Italia ma non ho tessere di partito". La replica della professoressa Andolina: "Guardate il suo profilo Facebook e ditemi se non è politico. La scuola ha il dovere di evitare influenze politiche sui suoi studenti"

“Avrei dovuto parlare di Unione Europea, spiegare i passaggi che hanno portato alla sua formazione e invece non mi hanno voluto perché, dicono loro, appartengo a Fratelli d'Italia. Mi sento discriminato: non ho tessere di partito e al forum in programma stamani avrei affrontato in modo oggettivo l'argomento. Niente da fare: l'appuntamento, al quale avrebbero partecipato 150 persone, è stato annullato”. Amareggiato, offeso, indignato Alberto Ammirati, prima invitato a tenere una lezione sull'Unione Europea oggi, giovedì 28 febbraio, nell'ambito di 'L'Agorà', la quattro giorni di eventi organizzata al liceo Copernico, poi rimandato a casa perché “schierato politicamente”.“Una professoressa e il preside stamani mi ha detto che non avrei presieduto il forum perché alcuni membri del collegio docenti hanno fatto sapere di non essere d'accordo sostenendo che sono un simpatizzante di FdI – lo sfogo dello studente universitario – ma simpatizzante è un termine generico che nei fatti non significa nulla. Mi è stato detto che da una ricerca fatta su internet è emerso che sono un politico ma l'unico articolo che ho trovato, facendo io la stessa ricerca, è uno di qualche mese fa in cui appoggio la raccolta di firme per il potenziamento del trasporto scolastico promossa da Claudio Belgiorno di FdI. Io non sono Belgiorno e ho solo sostenuto quella iniziativa in qualità di membro uscente della Consulta provinciale degli studenti. Il fatto è che mi hanno censurato nonostante abbia chiesto accanto a me un professore scelto dalla scuola a garanzia della mia oggettività. Mi sento preso in giro”.Conferma che il forum è stato annullato Nadia Andolina, professoressa del Copernico, e spiega perché: “La scuola ha il dovere di evitare influenze politiche e siamo stati molto attenti ad evitare il rischio. Non è una questione di destra o di sinistra, è una questione di appartenenza politica e basta. Chiunque può andare a vedere il profilo Facebook di Alberto Ammirati e rendersi conto che si parla di una persona schierata politicamente con una visione non distaccata dall'oggetto del forum. Solo stamani, quando si è presentato e ha saputo delle riserve di alcuni professori, ha chiesto la presenza di un docente al suo fianco. Abbiamo scelto di annullare il forum sull'Unione Europea perché la politica deve restare fuori dalla scuola. Quanto alla raccolta di firme – conclude Andolina – voglio ricordare che quella iniziativa fu presentata a nome della Consulta che però prese le distanze perché coinvolta senza essere informata”.Ribatte Alberto Ammirati: “Alcuni professori hanno voluto dare un colore politico senza che ci fosse una giustificazione vera ma portando motivazioni facilmente confutabili. Non sono andato all'Università stamani per essere al Copernico a rispondere all'invito che mi ha fatto il rappresentante di istituto. Ringrazio gli studenti e i rappresentanti che si sono comportati correttamente e prendo atto che alcuni professori non mi hanno voluto”.