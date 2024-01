14.01.2024 h 16:19 commenti

Poker della capolista Ravenna su un Prato troppo incerottato (4-0), espulso Monticone

Troppe assenze e troppa differenza fra Ravenna e Prato. Una quaterna per la squadra di Novelli, di nuovo in zona play out. Delusione per i cento tifosi lanieri presenti al Benelli. Monticone si fa buttare fuori a pochi minuti dal termine per aver trattenuto Sabbatani lanciato a rete

Tanti i tifosi del Prato in casa della capolista, più di cento per incitare una formazione inedita con Preci a sostenere Moreo di punta e con Bonetti a debuttare sulla fascia sinistra. Sempre out Isuf Cela, così come Gori che era rientrato col Carpi ma reduce da un infortunio alla mano con i biancorossi. Gemignani è squalificato, assenti anche gli infortunati Oliverio, Bigonzoni e Santarpia. Primo pericolo al 6’ con Alluci che conclude da posizione ravvicinata dopo una sponda dell’ex Diallo, bravissimo Ricco a dire no. Sul successivo angolo di Alluci, altro brivido davanti alla curva Ferrovia versione esterna, con la palla che taglia l’area di porta laniera. Pronta reazione laniera con una incursione di Bonetti a sinistra, cross in mezzo e difesa ravennate che allontana a fatica. La gara è equilibrata e nessuno si risparmia colpi proibiti a centrocampo. Moreo va giù in area al 22’ ma per Pasculli è tutto regolare e l’attaccante pratese è fischiato dalla curva romagnola. Al 28’ capolista vicina al gol con i tiri in rapida sequenza di Alluci, Tirelli e Campagna: Ricco in una circostanza salva sulla linea con un intervento prodigioso, nelle altre circostanze è il traffico in area a graziarci (l’azione era nata da una discesa a destra di Agnelli). Al 31’ il colpo di testa di Diallo è anticipato dall’uscita di Ricco, sul quale l’attaccante giallorosso commette fallo. Al 43’ ecco il gol dell’ex: cappellata colossale dei due centrali di difesa Monticone e Diana su una palla innocua lanciata da metà campo, Diallo si inserisce mentre i due si scontrano e fulmina con un preciso pallonetto Ricco, senza esultare (1-0). Al riposo dunque, Prato sotto di una rete.

L’intervallo non scuote il Prato, che torna in campo timoroso e con troppi errori in alleggerimento che per il Ravenna sono fonte di pericolo da portare verso la porta di Ricco. Limberti rileva al 13’ Bonetti, qualche minuto dopo finirà le proprie fatiche anche l’ex Diallo rimpiazzato da Sabbatani (due volte in gol sette giorni fa a Pistoia) che un minuto dopo impegna Ricco con una bella conclusione dal limite. Rrapaj su punizione al 64’ scalda nuovamente i guantoni del numero 30 biancazzurro. E’ un assedio, con il Prato bombardato dai cross e dagli angoli romagnoli, incapace di abbozzare un contropiede o una sortita offensiva. Ed è proprio quando il Ravenna sente la partita in pugno che la squadra di Novelli ha un impeto di orgoglio con un tiro di Sadek dal limite su cross di Trovade dalla mancina che spaventa il Benelli: peccato per la conclusione troppo debole e svirgolata, sarà l’ultima speranza di un pomeriggio grigio ed umido. D’Agostino rileva Angeli e la fascia di capitano va sul braccio di Trovade. Sabbatani trova il raddoppio al 74’: Rrapaj recupera un bel pallone davanti alla propria area, lancio lungo per il numero 9 romagnolo che brucia sul tempo Diana e Limberti e fredda con un preciso rasoterra Ricco (2-0). Non è finita, Marino segna il terzo gol al 35’ con una conclusione di sinistro dal limite, d’esterno, forse deviata e che spiazza Ricco. All’86 Pavesi si alza dalla panchina e segna il 4-0 un minuto dopo sugli sviluppi di un angolo. Spazio ad Agrello, altro giovane del vivaio e per il resto va annotata anche l’espulsione di Monticone che ferma Sabbatani lanciato a rete. Ultimi istanti con la capolista che sfiora addirittura la cinquina. Domenica prossima sfida salvezza contro il Mezzolara al Lungobisenzio: se Novelli non recupererà qualche assente, con questo organico si farà poca strada.

Il tabellino

RAVENNA: Cordaro; Spezzano, Esposito, Magnanini; Agnelli, Marino, Alluci (dal 69’ Sare), Rrapaj (dall’84’ Pavesi); Campagna (dal 78’ Boccardi); Diallo (dal 60’ Sabbatani), Tirelli (dal 76’ Varriale). A disposizione: Rossi, Gobbo, Mancini, Calandrini. Allenatore: Gadda.

PRATO: Ricco; Diana, Angeli (dal 69’ D’Agostino), Monticone; Stickler (dall’87’ Carlesi), Sadek (dal 75’ Sowe), Gargiulo, Trovade, Bonetti (dal 58’ Limberti); Preci (dal 75’ Agrello), Moreo. A disposizione: Fogli, Fiore. Allenatore. Novelli.

ARBITRO: Pasculli di Como assistito da Mulassano di Cuneo e Merlina di Chivasso.

RETI: Diallo al 43’, Sabbatani al 74’, Marino all’80’, Pavesi all’87

AMMONITI: Angeli al 43’, Bonetti al 52’, Allucci al 60’. Espulso Monticone all’87’ per fallo su chiara azione da gol.