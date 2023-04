19.04.2023 h 20:12 commenti

Poggio, primo faccia a faccia tra Puggelli e Palandri. Intanto è bagarre sul convegno di architettura

L'incontro, organizzato da Confartigianato Imprese Prato, ha visto i due contendenti mettere in campo le proprie idee su tributi locali, infrastrutture, viabilità ma anche qualità della vita



Ieri il palco del cinema Ambra ha ospitato il primo confronto pubblico tra i candidati sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri del centrodestra e Francesco Puggelli, sindaco uscente sostenuto dal centrosinistra, in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio. Un incontro voluto e organizzato da Confartigianato Imprese Prato per offrire ai propri associati e in generale a tutti i cittadini una panoramica completa su idee e programmi per governare il comune mediceo nei prossimi cinque anni.Fatta eccezione per qualche scintilla, è stato confronto tutto sommato pacato e incentrato sui temi cari al mondo dell'imprenditoria quali tributi locali, viabilità, promozione del territorio, incentivi all'imprenditoria giovanile e semplificazione burocratica. “Confartigianato – ha spiegato il presidente Luca Giusti - è un’associazione apartitica ma non apolitica: vogliamo essere ben presenti negli ambienti dove si decide il futuro per portare le esigenze del mondo delle imprese e dell’economia locale come contributo essenziale nella definizione delle politiche e delle strategie per lo sviluppo del territorio”.La pacatezza è durata poco perchè già oggi, 19 aprile, lo scontro si è riacceso. Stavolta a infiammare gli animi è stato il workshop internazionale di architettura "Beyond the Boundary. Nuovi scenari per il paesaggio dell'Area Medicea" in corso alle Scuderie medicee. Palandri punta il dito sugli oltre 15mila euro spesi per dare l'incarico esterno con affidamento diretto per l’organizzazione, il coordinamento e la direzione scientifica dell'evento: "I fondi per assicurare servizi e decoro ai poggesi non ci sono mai – afferma Palandri - penso allo stato indecente del cimitero comunale, oppure alle buche in via del Granaio, o ancora al marciapiede dissestato e pericoloso nel tratto finale di via Lombarda. Quando però si tratta di farsi campagna elettorale in piena convocazione dei comizi elettorali allora i soldi spuntano subito". Diletta Bresci, capogruppo d'opposizione e in lista con Palandri, sottolinea l'inopportunità di organizzare questo seminario in campagna elettorale e rincara la dose: “Puggelli dice di avere erogato 329.000 euro in cinque anni per il contributo affitto alle famiglie poggesi. Parliamo di 65.000 l’anno, una media di poco più di 6 euro a poggese. Cifre esigue rispetto alla reale necessità del paese. Però 15.000 euro per fare un workshop d’architettura in piena campagna elettorale li ha trovati immediatamente. E ha anche il coraggio di dare lezioni al centrodestra di buona amministrazione del territorio”.A stretto giro di posta è arrivata la replica dell'attuale giunta. Non da parte di Puggelli, ma bensì dei suoi assessori. Comincia Tommaso Bertini che rivendica il valore dell'iniziativa: "Questa amministrazione ha sempre guardato al futuro e a promuovere a Poggio a Caiano nel mondo, attraendo idee e progetti, proprio come quello che coinvolge il parco del Barco, tanto per citare una delle aree prese come materia di studio proprio dal workshop. L'opposizione invece sembra volerci condannare al provincialismo più bieco e scuro. In questi anni siamo riusciti ad attirare oltre 10 milioni di risorse esterne investite sul territorio, proprio grazie alla capacità di farsi trovare pronti con idee, progetti e capacità operativa. Tutto nasce da occasioni come il workshop che è senz'altro un investimento per il futuro di tutti noi».La collega al sociale Maria Teresa Federico fa una lezione sul bilancio rivolgendosi a Bresci: "È doveroso ricordare ai consiglieri della Lega che i soldi messi a bilancio per sostenere economicamente questo workshop nulla tolgono al capitolo di bilancio destinato alle azioni per il sociale. Voglio ricordare che il contributo che il Comune eroga per aiutare le famiglie poggesi nel pagamento dell’affitto è un unicum a livello regionale. Si tratta infatti di un sostegno che si aggiunge alle altre misure regionali destinate al diritto alla casa». Queste le cifre: sono pari a 52 mila euro i fondi stanziati nell'anno in corso per il contributo affitti (in aumento rispetto allo scorso anno, quando la cifra era pari a 50 mila 900 euro), di cui 12 mila 750 già erogati in questi primi mesi dell'anno per soddisfare le sedici domande arrivate tra gennaio e inizio febbraio».