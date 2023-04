04.04.2023 h 11:21 commenti

Poggio a Caiano, gli scavi in piazza XX Settembre regalano sorprese

Ritrovato sotto la base del monumento ai caduti un cofanetto con un foglio e una medaglietta che confermerebbe una storia creduta fin qui solo leggenda. Riemerse anche vestigia di un arco sulle quali dovrà esprimersi la Sovrintendenza

I lavori di rifacimento della piazza XX Settembre a Poggio a Caiano, oltre ad animare il dibattito politico con polemiche anche accese tra gli schieramenti, stanno riservando non poche sorprese dal punto di vista archeologico. Due in particolare le vestigia del passato riemerse dall'oblio: una struttura a volta evidenziata dallo scavo nei giorni scorsi e sulla quale sarà chiamata ad esprimersi la Sovrintendenza e un misterioso cofanetto, con all'interno una medaglietta e un foglio manoscritto, che potrebbe dare corpo a quella che fino ad ora era solo una leggenda tramandata in paese. E' il sindaco Francesco Puggelli a fare luce su quest'ultima scoperta. "Da sempre - dice - si racconta che all'interno del monumento ai caduti era stata murata una pergamena con i nomi dei poggesi che avevano contribuito alla realizzazione dell'opera un secolo fa. La storia era stata derubricata a semplice leggenda e, in effetti, quando abbiamo spostato il monumento alle Scuderie nell'ambito dei lavori, non è stato trovato niente. Scavando però sotto la base è saltata fuori questo cofanetto, evidentemente murato quando fu realizzata l'opera. All'interno una medaglietta d'oro recante l'incisione "Dio all'Italia e l'Italia a Dio – XI febbraio 1929" e un foglio ripiegato (e al momento non spiegato per ovvie ragioni di conservazione del reperto) che, secondo le recenti ricerche effettuate dall'amministrazione comunale, potrebbe contenere i nomi dei poggesi che contribuirono economicamente alla realizzazione del monumento".



Nel 2012, il Comune aveva finanziato una pubblicazione firmata da Luigi Corsetti e Barbara Taverni dal titolo "Il culto dei caduti della Grande Guerra. Il monumento di Mario Moschi a Poggio a Caiano", riguardante la storia dell'opera. Da allora, a Poggio a Caiano si era iniziato a parlare del fatto che, nella prima fase di realizzazione del monumento e prima che venisse posto il monumento, la comunità avesse deciso di porre all'interno del basamento uno o più oggetti commemorativi come gesto simbolico. Il rinvenimento del cofanetto, ritrovato in buono stato di conservazione, è stato prontamente segnalato alla Soprintendenza e consegnato al Sindaco quale autorità locale, che ne ha disposto la momentanea custodia in Palazzo Comunale ai fini di una migliore conservazione dell'oggetto. Inoltre, si sta già pensando a come valorizzare la scoperta per integrarla nell'opera di riqualificazione della piazza e del monumento stesso e per consentire ai cittadini di ammirare una leggenda che è divenuta realtà.

Riguardo l'altra scoperta, ad evidenziarla è stato un cittadino poggese, Mauro Moriconi, insegnante di storia dell'arte alle scuole Convenevole di Prato. "Passeggiando con il cane vicino al cantiere - dice - ho subito notato questo arco in mattoncini. Ho scattato le foto e le ho inviate alla Sovrintendenza di Firenze. Di sicuro si tratta di qualcosa che riemerge dal passato e vista la vicinanza della villa medicea potrebbe trattarsi anche di parte dell'acquedotto antico. Tra l'altro agli Uffizi c'è un dipinto che attesta come in antichità, proprio dove ora c'è la piazza XX Settembre, veniva tenuta la fiera".

Sulla questione, invece, il sindaco Puggelli è scettico: "Da un primo esame fatto dai nostri tecnici - spiega - potrebbe essere parte del cosiddetto fognone, la vecchia condotta fognaria che serviva Poggio e sfociava nell'Ombrone. Quasi impossibile invece che si tratti dell'acquedotto mediceo che si trovava da tutt'altra parte".

In ogni caso la direzione dei lavori ha deciso, in accordo con la Soprintendenza, di sospendere momentaneamente le operazioni limitatamente alla zona coinvolta. Comunicata la scoperta alla stessa Soprintendenza, entro le ventiquattro ore dal ritrovamento come previsto dal codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si sta già procedendo alla nomina di un archeologo per verificare l'eventuale rilevanza storica del manufatto emerso: rilevanza che verrà divulgata pubblicamente una volta appurata.