13.04.2022 h 10:25 commenti

Poggio a Caiano, vandalizzati i giochi appena sostituiti ai giardini di via Toti

Il Comune ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti dopo gli ultimi atti teppistici fatti mentre è ancora in corso l'opera di riqualificazione delle aree verde per porre rimedio ai danni provocati dal vandali

Atti di vandalismo contro le attrezzature per i bambini ai giardini di via Toti a Poggio a Caiano con il Comune che ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti. A rendere ancora più grave il gesto, il fatto che le attrezzature erano state appena riposizionate nell'ambito delle operazioni di riqualificazione che oltre ai giardini di via Toti, riguardano quelli in via Condotti e piazza dei Caduti a Poggetto, dove in queste settimane si stanno rimuovendo le vecchie attrezzature ludiche danneggiate ed installando i giochi nuovi, oltre ai tappeti antitrauma.

“Tutto il paese aspettava da anni il rinnovo dei giardini - commenta il sindaco Francesco Puggelli - Ora che siamo riusciti a finanziare e avviare questa riqualificazione, questi episodi ci rammaricano molto. Chi rovina il patrimonio pubblico rovina infatti un bene pubblico e toglie risorse all’amministrazione in termini di servizi, investimenti e opportunità per il territorio. Il gesto colpisce non solo i bambini, destinatari in primis del nostro intervento, ma tutti noi che siamo chiamati a custodire il bene comune e ci spinge a rinnovare la sensibilizzazione verso il rispetto del bene pubblico che deve essere lasciato a coloro che verranno dopo di noi nelle stesse condizioni in cui lo abbiamo trovato. Da parte nostra continueremo l’opera di riqualificazione delle nostre aree verdi, ma non riusciremo mai ad avere dei bei giardini se persiste questo atteggiamento di disinteresse verso ciò che è di tutti.”

Nel frattempo la ditta che si sta occupando dei lavori sta provvedendo alla sistemazione e soluzione dei danneggiamenti.

“Visto il ripetersi degli episodi – prosegue il sindaco - ci siamo trovati costretti a sporgere denuncia per tutelare il nostro patrimonio e il lavoro che la ditta sta, direi faticosamente, cercando di concludere. Ma non abbiamo intenzione di fermarci qui: abbiamo interessato il Prefetto, che si è subito mostrato disponibile, per richiedere la convocazione del tavolo provinciale ordine e sicurezza per fare il punto su questi ripetuti episodi di vandalismo e per concordare l’autorizzazione a modificare il progetto di video sorveglianza ed installare così telecamere in via Toti oltre che in piazza della Riconciliazione, anche questa teatro di episodi di grave inciviltà. Le telecamere potranno aiutarci a controllare e tutelare quest’area verde e con essa i bambini e le famiglie che la frequentano”.