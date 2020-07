15.07.2020 h 17:33 commenti

Poggio a Caiano, va a 58 imprese il contributo affitto per l'emergenza Covid

Pubblicata dal Comune la graduatoria degli ammessi al beneficio stanziato nell'ambito del progetto "Riparti Poggio". Complessivamente si tratta di 36mila euro destinate a commercianti e artigiani

È stata pubblicata sul sito del Comune di Poggio a Caiano la graduatoria dei commercianti e artigiani beneficiari del contributo affitti previsto dal pacchetto Riparti Poggio. Il pacchetto, pensato per sostenere le famiglie e le imprese nella ripartenza dopo l’emergenza sanitaria, è stato approvato in giunta lo scorso 30 aprile.

Sono 64 le domande pervenute in Comune, di cui 58 sono risultate ammissibili. Il totale della cifra erogata sarà oltre 36.000 euro e i beneficiari riceveranno il contributo direttamente sul conto corrente indicato nella domanda nei prossimi giorni.

“Riparti Poggio è una misura che abbiamo fortemente voluto per aiutare la comunità poggese a riprendersi dal periodo difficile dell’emergenza Covid-19", commenta il sindaco Francesco Puggelli. “Con questo bando specifico siamo riusciti ad offrire un aiuto concreto ad artigiani e commercianti, che possono così avere una boccata d’ossigeno per rimettersi in moto. In tanti hanno presentato la domanda e ciò significa il bisogno di sostegno da parte delle imprese del territorio c’era e c’è. L'amministrazione comunale, come fatto finora, continuerà fare tutto quanto è possibile e nelle nostre competenze per non lasciare soli lavoratori e famiglie”.

“Commercianti ed artigiani – commenta l’assessore al commercio Giacomo Mari – sono il cuore pulsante della nostra economia locale. Per questo, accanto al bando affitti, ci siamo mossi anche per offrire strumenti utili alla ripartenza, intervenendo sulla Tosap, dando la possibilità di allestire dehor esterni per bar e ristoranti e contribuendo con 10 mila euro alla realizzazione di Poggio in Vetrina. Non posso che ringraziare tutti i negozianti che non si sono fatti abbattere dalle difficoltà di questo periodo e, già dalla serata di giugno che ha preceduto il Poggio in Vetrina, sono stati capaci di riempire le nostre strade”.

