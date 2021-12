14.12.2021 h 14:40 commenti

Poggio a Caiano, una nuova auto destinata al parco macchine dell’Auser “Il Bargo”

Sarà utilizzata per l'accompagnamento gratuito degli anziani soli e non autonomi che hanno bisogno di recarsi dal medico, al supermercato o per qualsiasi altra necessità

È stata inaugurata al Comune di Poggio a Caiano una nuova auto destinata ad ampliare il parco macchine dell’Auser “Il Bargo”, che si occupa di garantire un servizio di accompagnamento gratuito rivolto agli anziani soli e non autonomi del territorio, che hanno bisogno di recarsi dal medico, al supermercato o per qualsiasi altra necessità. “La presenza di Auser è un grande valore aggiunto per la nostra comunità – afferma l’assessore alle Politiche sociali Maria Teresa Federico – si tratta di una realtà ben radicata sul territorio che da tanti anni svolge un servizio fondamentale, ovvero quello di aiutare. Per questo come Amministrazione abbiamo patrocinato e sosteniamo l’iniziativa di Auser che oggi festeggiamo. Ringrazio anche tutti gli sponsor che sicuramente hanno capito l’importanza di ciò che andiamo a fare.” Il veicolo è stato consegnato all’associazione dalla società Smg Servizi Mobilità Garantita di Montecatini Terme con la formula del comodato d’uso per 4 anni, durante i quali la società montecatinese si farà carico di tutte le spese di assicurazione e manutenzione.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus