31.03.2021 h 12:08 commenti

Poggio a Caiano: ultimo giorno di lavoro in Comune per la storica segretaria di sei sindaci

Lorenza Lenzi ha preso servizio il 20 dicembre del 1978 e da allora è stata il valido braccio destro di ben sei primicittadini che si sono susseguiti in Municipio: ha iniziato con il ciclostile e finito con le videoconferenze

Oggi, 31 marzo, è l’ultimo giorno di lavoro per Lorenza Lenzi - storica collaboratrice della segreteria generale e dell’ufficio del sindaco - che si prepara a godersi la meritata pensione dopo 42 anni e tre mesi al servizio del Comune di Poggio a Caiano. Entrata il 20 dicembre del 1978, Lorenza Lenzi ha collaborato a fianco dei sindaci Sergio Pezzati, Vanni Parretti, Piero Cambi, Silvano Gelli, Marco Martini e, dal 2018, anche a fianco dell’attuale sindaco Francesco Puggelli. A partire dalle delibere fatte con il ciclostile e dalle lettere dettate via telefono e stenografate, Lorenza custodisce la memoria di una città che negli anni è cambiata passando anche attraverso delle prove molto dure come, ad esempio, l’alluvione del 1992.

“Di quei giorni ricordo che al pian terreno del Comune venne istituito un campo base dotato di telefono e fax, unici mezzi di comunicazione sui quali si poteva contare al tempo - rammenta Lorenza - Ricordo anche la telefonata scambiata, su indicazione del sindaco, con la Misericordia di Viareggio che in breve si attivò per accorrere in nostro supporto, proprio come avvenne nel 1966”.

Il Municipio per Lorenza non è stato solo un luogo di lavoro ma anche di studio: durante i primi tre anni delle scuole superiori frequentò e concluse a pieni voti la scuola di stenodattilografia. “Scuola che, ai tempi, si trovava proprio al secondo piano della palazzina reale che ospita il Comune - aggiunge -. Avevo 9 in dattilografia, competenza che mi è tornata utilissima quando ad esempio il sindaco e onorevole Sergio Pezzati chiamava direttamente da Roma per dettarmi le lettere e le comunicazioni” ricorda Lorenza.

I ricordi di Lorenza Lenzi si intrecciano inevitabilmente con le storie dei sindaci che in questi 40 anni si sono messi al servizio di Poggio a Caiano. “Di tutti loro, così come dei tanti colleghi conosciuti negli anni, ho un bellissimo ricordo. Sono sempre stata bene insieme alle persone con cui ho lavorato e la considero davvero una fortuna” aggiunge.

“Ne è passato di tempo dal ciclostile alle videoconferenze, ma Lorenza ha sempre saputo dare il suo “tocco speciale” a tutto: sia sul piano della professionalità che su quello delle qualità umane - dichiara il sindaco Francesco Puggelli - a nome della giunta e di tutta l’amministrazione comunale, le auguro di cuore un buono e meritatissimo pensionamento dopo questi anni di lavoro prezioso”.