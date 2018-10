23.10.2018 h 10:37 commenti

Poggio a Caiano: tutte le case di via Petraia saranno collegate alla rete del gas

E' partito il cantiere per l'allacciamento di tutte le utenze: resterà aperto fino alla fine del mese

In via Petraia sono partiti i lavori di scavo per i nuovi allacciamenti alla rete del gas. L’intervento permetterà di soddisfare la richiesta dei cittadini che risiedono in un gruppo di abitazioni della zona e che, fino ad oggi, non disponevano del collegamento. Il cantiere resterà aperto fino alla fine del mese e permetterà a Centria, società di distribuzione del gruppo Estra, di completare gli interventi previsti per consentire a tutte le case della zona di allacciarsi alla rete.

“I lavori permetteranno di raggiungere tutti con un servizio decisamente utile per la vita di tutti i giorni ed è per questo che ci tenevamo particolarmente – dichiara il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli -. E’ giusto che anche le zone decentrate abbiano le stesse opportunità di quelle più abitate. Entro fine mese i lavori termineranno e la ditta che sta eseguendo l’intervento ci ha rassicurati sul fatto che, per facilitare i residenti, sarà possibile transitare da via Petraia negli orari in cui il cantiere è chiuso, indicativamente dalle 17 alle 8 del mattino. Ringraziamo Centria per aver posto particolare attenzione alle esigenze dei nostri cittadini, intervenendo su una questione che era rimasta in sospeso”.