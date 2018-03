30.03.2018 h 17:14 commenti

Poggio a Caiano torna alle urne il 10 giugno per eleggere il sindaco

Il ministero dell'Interno ha fissato la data per le elezioni amministrative di primavera. Nel pratese vota solo Poggio che avendo meno di 15mila abitanti decide tutto al primo turno

E' il 10 giugno la data fissata dal ministero per le prossime elezioni amministrative che nel territorio pratese riguarderanno solo il Comune Poggio a Caiano. Le liste, quindi dovranno essere definite entro i primi di maggio. Il piccolo centro mediceo ha circa 10mila abitanti, quindi non ha il meccanismo del ballottaggio. Vince al primo turno il candidato che ha ottenuto anche solo un voto in più degli altri contendenti.

Il sindaco uscente, Marco Martini del Pd, è alla fine del suo secondo mandato per cui non potrà ricandidarsi. La sua eredità passa all'attuale vicesindaco, il giovane medico Francesco Puggelli che esattamente 7 giorni fa ha ufficializzato la sua candidatura per il centrosinistra (LEGGI).



E' ancora presto per affermare con certezza che sarà lei a rappresentare tutto il centrodestra. "E' giovane, ha tanta ambizione e voglia di fare. Questo è importante in politica. - afferma Erica Mazzetti, coordinatrice provinciale di Forza Italia e neoeletta alla Camera dei deputati - Noi però stiamo valutando anche altre persone, sia civici che persone con esperienza politica. L'importante è avere una visione d'insieme senza personalismi, con l'obiettivo di fare sintesi. E' importante capire che le basi per il futuro del centrodestra a Prato, per le amministrative del 2019 non solo del capoluogo ma anche dei Comuni della Val di Bisenzio e di Montemurlo, si gettano ora".

Più complessa e nebulosa la situazione del centrodestra. Lo scorso lunedì, il 26 marzo, si è tenuta una riunione tra tutti i partiti della coalizione: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia ed Energie per l'Italia. Presente anche la potenziale candidata Diletta Bresci, giovane avvocato di Poggio, attivista del Carroccio, uscita allo scoperto all'indomani dei successi elettorali del partito di Salvini alle politiche dello scorso 4 marzo ( LEGGI ).

Incertezza e mistero totali sul Movimento 5 Stelle. Gli attivisti del territorio non sono ancora in moto. Difficile pensare a un'alleanza con il centrodestra nonostante quanto stia accadendo a livello nazionale, ma in assenza di persone da presentare potrebbe essere un'opzione da valutare.

