08.04.2023 h 15:04 commenti

Poggio a Caiano, topi alla primaria Lorenzo il Magnifico. Botta e risposta tra Comune e centrodestra

L'allarme rilanciato dal candidato del centrodestra Riccardo Palandri: “Il Comune dia risposte immediate”, ma l'amministrazione fa sapere di avere già risposto ai genitori e che da più di due settimane è in corso l'intervento della ditta specializzata

Una serie di avvistamenti di topi negli spazi scolastici della scuola primaria Lorenzo il Magnifico. E' il contenuto di una comunicazione ufficiale inviata da un gruppo di rappresentanti dei genitori dell'istituto di via Soffici a Poggio a Caiano. “Il tema è estremamente urgente - commenta Riccardo Palandri, candidato sindaco a Poggio a Caiano dell'omonima lista civica appoggiata dal centrodestra -. Siamo assolutamente al fianco delle famiglie nella legittima richiesta di sapere quali sono le condizioni igienico sanitarie della struttura che da tempo necessita anche di interventi strutturali. Ci domandiamo anche perché i rappresentanti delle famiglie siano stati costretti a inviare un documento ufficiale in Comune per ricevere informazioni, quando sarebbe stato dovere dell'amministrazione comunale avvisare immediatamente la cittadinanza della situazione e degli interventi messi in campo per consentire ai ragazzi di frequentare un ambiente completamente igienico”.

La replica al candidato del centrodestra arriva a strettissimo giro di posta da parte del Comune che sottolinea come, altrettanto rapidamente, era già stata data risposta ai genitori. In particolare la lettera dei rappresentanti era arrivata agli uffici sabato 1 aprile e già lunedì 3 era arrivata la risposta dove si sottolinea come la problematica era conosciuta dal Comune che già dal 22 marzo ha attivato, di concerto con la dirigenza della scuola, la ditta incaricata che ha già avviato l'intervento di contrasto. In particolare l'intervento viene effettuato tramite il rilascio di apposite esche. "Polemica pretestuosa - dice il sindaco Francesco Puggelli -, che strumentalizza una questione che il Comune aveva già preso in carico e avviato a risolvere. Tra l'altro le famiglie sono già state informate per tempo. Questo modo di fare non giova alla comunità oltre a dimostrare la scarsa conoscenza delle cose da parte del centrodestra che evidentemente non sapeva della risposta data a inizio settimana dal Comune".

Tornando al centrodestra, il tema degli investimenti per il mondo scolastico sarà centrale nel programma che Palandri si appresta a presentare alla cittadinanza. “La scuola è un settore che mi sta particolarmente a cuore – aggiunge Palandri -, anche perché sono stato tre anni nel consiglio d'istituto delle scuole di Poggio a Caiano. Non a caso nel nostro programma, che a breve sarà pubblico, abbiamo inserito la necessità di portare avanti il programma di ristrutturazione degli edifici scolastici, di investire sull’accessibilità e di prestare maggiore attenzione al personale, alle famiglie e agli studenti”.