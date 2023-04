06.04.2023 h 12:54 commenti

Poggio a Caiano, svelato il mistero dei ritrovamenti sotto piazza XX Settembre

La struttura a volta emersa durante lo scavo è relativa al pozzo della casa colonica che fu rasa al suolo cento anni fa quando fu realizzata la piazza. Il manufatto sarà valorizzato nell'ambito del progetto di riqualificazione

Non è l’acquedotto mediceo e non è una fogna. La struttura a volta emersa durante lo scavo per i lavori di riqualificazione di piazza XX Settembre a Poggio a Caiano, è un pozzo di una casa colonica, rasa al suolo cento anni fa per realizzare la piazza. Dovrebbe trattarsi del podere Le Case come indicato nella ricerca effettuata dal compianto Luigi Corsetti. Lo afferma la Soprintendenza che stamani, 6 aprile, ha effettuato un sopralluogo al cantiere insieme all’archeologo. Non c’è dunque nessun valore storico particolare da salvaguardare ma il Comune ha comunque deciso di dare un senso a questa “scoperta”, emersa nella parte occupata dall’edicola, valorizzandola all’interno del progetto di riqualificazione di quest’area. Progetto che prevede la realizzazione di una cisterna per la raccolta e il riuso dell’acqua piovana per irrigare la vegetazione della piazza. E dunque, anziché realizzarne una nuova, verrà utilizzato questo pozzo che quindi sarà oggetto di restauro. Da valutare se tenerlo a vista oppure no.

C’è una bella notizia anche per l’altro “regalo” portato in dote dai lavori per la nuova piazza, ossia la medaglietta con pergamena trovata nel basamento del Monumento ai caduti, spostato in attesa della nuova collocazione. La medaglietta sarà restaurata. È stato individuato il restauratore anche per la pergamena che non è stata srotolata per non comprometterne l’integrità. L’operazione sarà fatta dalle mani esperte del restauratore e a quel punto sapremo se quel foglio contiene i nomi dei poggesi che contribuirono economicamente alla realizzazione del monumento così come si tramanda in paese. Una volta restaurati, medaglia e pergamena, saranno custoditi e visibili in municipio per garantirne la conservazione. Sarà fatta una copia che sarà esposta al monumento nella modalità più adeguata per la relativa valorizzazione.

“Voglio sottolineare la grande professionalità dimostrata dalla ditta che esegue i lavori perché è riuscita a trovare una piccola medaglia in una colata di cemento di oltre due metri per due metri. - afferma il sindaco Francesco Puggelli-L’hanno vista e salvata. Per questo ringrazio gli operatori a cui avevamo affidato questo compito. Si trova infatti, ciò che si cerca. Sin dalla progettazione della nuova piazza abbiamo compiuto ricerche e approfondimenti storici su questa area e sulla leggenda che ruotava attorno al monumento. Ora abbiamo avuto conferma di ciò che già avevamo trovato nelle carte. Non c’è niente di calato dall’alto. Un’attenzione, quella per le nostre radici, condivisa con il soprintendente Nannetti presente sia in conferenza dei servizi che nella commissione che ha scelto il progetto che oggi stiamo realizzando. È motivo di grande soddisfazione per me dare un valore storico a questa intervento e permettere, attraverso di esso, la valorizzazione della nostra storia”.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

