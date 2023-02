14.02.2023 h 12:27 commenti

Poggio a Caiano, sabato la posa della prima pietra per la nuova piazza XX Settembre

Il Comune ha firmato il contratto con la ditta che si occuperà dei lavori. La cerimonia è aperta a tutti. Il sindaco Puggelli: "Sarà non solo la cartolina d’accesso a Poggio, ma anche il cuore della nostra realtà"

E' stato firmato il contratto con la ditta che si occuperà dei lavori alla nuova piazza XX Settembre di Poggio a Caiano. Conclusa in tempi record la procedura per l’affidamento, nei giorni scorsi l’amministrazione di Poggio ha provveduto ad affidare l’incarico e alla stipula del contratto. Il prossimo passo, dunque, è l’avvio effettivo del cantiere che sarà inaugurato sabato prossimo, 18 febbraio, conuna cerimonia aperta a tutta la cittadinanza che si terrà alle 12 proprio in piazza XX settembre.

"Piazza XX Settembre – ha detto il sindaco Francesco Puggelli – non è soltanto la cartolina d’accesso a Poggio, ma è il cuore della nostra realtà, una piazza è questo: socialità, unione, comunità. Dalla tempesta di vento che sradicò molti degli alberi della piazza, abbiamo sempre avuto l’obiettivo di restituire ai poggesi una piazza che li potesse accogliere e all’altezza della bellezza del nostro paese. Con un grande lavoro di squadra siamo stati in grado di recuperare il tempo perso a causa del Covid e ora siamo pronti per la posa della prima pietra”.

Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori Pubblici di Poggio a Caiano Tommaso Bertini: “Si tratta di un’opera importante per Poggio – ha detto – l’iter per arrivare ad oggi è stato complesso ma oggi finalmente siamo pronti per l’avvio del cantiere”.

Il progetto della futura piazza XX Settembre è stato redatto anche grazie ad un percorso partecipato che ha coinvolto tutta la cittadinanza, avviato a seguito della tempesta di vento che nel marzo del 2015 sradicò molti degli alberi allora presenti. Quelli che il vento non si portò via furono abbattuti perché divenuti pericolosi a seguito di quell’evento calamitoso. Fu deciso allora di avviare un concorso per ridisegnare il volto del centro storico di Poggio a Caiano. Dopo l’esito del concorso, e a seguito dei necessari passaggi, nei prossimi giorni partiranno finalmente i lavori.