09.01.2023 h 16:59 commenti

Poggio a Caiano, Puggelli in corsa per il bis. Con lui Pd e Italia Viva

Il sindaco uscente ha annunciato ufficialmente la ricandidatura in vista delle elezioni che a primavera rinnoveranno il Consiglio comunale. Il centrodestra potrebbe puntare su Stefano Grossi

(e.b.)

"Mi ricandido per senso di gratitudine verso una comunità che durante la pandemia ha dimostrato il meglio di sé e per chiudere le partite aperte destinate a cambiare il volto del nostro paese". Così Francesco Puggelli annuncia la corsa alle elezioni amministrative della prossima primavera per conquistare il secondo mandato alla guida di Poggio a Caiano. Lo fa al fianco e con l'appoggio del suo partito, il Pd, e dell'alleato, Italia Viva, con cui ha governato in questi anni e di cui ha sottolineato la "lealtà e sostegno" (presenti i segretari comunali e provinciali Marco Buffoni e Marco Biagioni per il Pd e Matteo Lenzi e Donatella Colao, in foto con Puggelli).La porta però è spalancata: "Il nostro è un cantiere politico aperto a chi si riconosce nel nostro progetto, non solo partiti ma anche e soprattutto cittadini. Anzi, alla destra che avanza e già apre sedi in paese voglio dire che a loro lasciamo i big della politica, noi siamo per i poggesi. Il mio e il nostro approccio continuerà a essere quello di chi in questi cinque anni si è sempre messo in discussione, si confrontato costantemente con la comunità e quando c'è stato da metterci la faccia non si è tirato indietro. Questa è un'ulteriore occasione di confronto con i cittadini perchè aggiorneremo la nostra idea di città con un percorso partecipativo".Tra i temi caldi c'è sicuramente quello della viabilità che Puggelli ha modificato nel 2021 e di cui rivendica la correttezza della scelta nonostante le polemiche e la consapevolezza che sarà un tema in mano agli avversari politici: "Mi consigliavano di non farlo ad un anno dalle elezioni – afferma Puggelli - ma non è nel nostro stile. Un sindaco è chiamato a decidere. E' la differenza tra governare e strumentalizzare. Io porto risultati concreti: la riduzione del 20% del carico veicolare davanti alla Villa medicea tra cui tanti mezzi pesanti. Chi mi attaccherà su questo dica anche cosa fare e se ne assuma la responsabilità. Vuole rimettere il doppio senso lungo la regionale? E come farà per le limitazioni di carico sul Ponte al Mulino?"Poi cala l'asso: "Finalmente il centro di Poggio avrà un parcheggio pubblico adeguato, quello nell'ex area Isidoro".40 anni, medico dell'ospedale Meyer, padre di due bambine, Puggelli ha alle spalle una lunga esperienza politica, prima come segretario del Pd di Poggio, poi come vicesindaco di Marco Martini e infine come sindaco. Cinque anni fa vinse sfiorando il 60% dei consensi contro la candidata del centrodestra Diletta Bresci che nonostante il momento d'oro della Lega, non riuscì ad andare oltre il 40%. Stavolta ad avere il vento in poppa è Fratelli d'Italia ma la scelta del candidato, anche se non c'è ancora l'ufficialità, dovrebbe ricadere su una figura moderata, quella di Stefano Grossi, 67 anni, ex esponente e consigliere comunale del centrosinistra, molto attivo nel mondo sportivo mediceo. Puggelli tira avanti per la sua strada: "La sfida è ardua e non bisogna dare niente di scontato, ma soprattutto non dobbiamo mai smettere di fare ciò che abbiamo fatto in questi cinque anni, guardare i problemi delle persone e trovare il modo per risolverli".Un mandato, quello in via di conclusione, pesantemente condizionato dal periodo pandemico: "Oltre due anni su cinque li abbiamo trascorsi dietro all'emergenza. – afferma Puggelli – Un periodo molto impegnativo e nuovo sotto tanti aspetti ma che mi ha permesso anche di toccare con mano il grande cuore dei nostri cittadini e della associazioni del territorio. Ci siamo fatti tutti in quattro per aiutarci l'uno con l'altro. Ne sono orgoglioso ed è per senso di gratitudine verso la comunità che ho deciso di andare avanti. Il Covid ha rallentato l'iter di tanti progetti ma abbiamo gettato basi solide per trasformare il nostro centro in un salotto buono anzichè in un maxi incrocio tra Firenze, Prato e Pistoia. A breve comunicheremo la data di partenza dei lavori della nuova piazza XX Settembre. Tra quelli conclusi c'è la messa in sicurezza di via Carmignanese, attesa da decenni".