16.12.2022 h 17:00 commenti

Poggio a Caiano premia le eccellenze nel mondo dell'impresa

Sette realtà del territorio hanno ricevuto il premio per la prima edizione del concorso che vuole promuovere, sostenere e valorizzare il tessuto economico poggese

Sono sette le realtà poggesi premiate nella prima edizione di "Poggio a Caiano premio impresa", concorso voluto dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di categoria Cna Toscana Centro-area territoriale del Montalbano, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Prato, per promuovere, sostenere e valorizzare il tessuto economico di Poggio a Caiano.

Le sette realtà che la commissione esaminatrice ha ritenuto meritevoli del riconoscimento e che hanno vinto nelle cinque categorie previste dal concorso (con tre ex equo nella categoria "Tradizione") hanno ritirato i rispettivi premi ieri sera 15 dicembre in una cerimonia pubblica che si è tenuta nella Sala Tribolo delle Scuderie Medicee. A consegnarli il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli, il vicesindaco con delega alle attività produttive ed al commercio Giacomo Mari, la consigliera comunale Celine Daouas, insieme ai rappresentati delle categorie economiche.

“Istituire un premio per dare il riconoscimento che meritano alle realtà imprenditoriali del mondo del commercio e dell’artigianato di Poggio - ha commentato il sindaco Francesco Puggelli - era un impegno e un desiderio che io e il vicesindaco Mari avevamo da tempo, già da prima della pandemia. L’emergenza sanitaria ha messo in stand by questo obiettivo ma oggi posso dire che la crisi che abbiamo superato ha dato ulteriore senso e valore ai premi che con orgoglio ieri abbiamo consegnato”.

I PREMIATI

1° classificato per la categoria “Sostenibilità ambientale” a Ecohabitat Srl “per la coerenza e per il coraggio dimostrato dall’azienda nell’affrontare temi che si stanno rivelando decisivi nell’ambito dell’economia di questo periodo storico e che prospettano altresì una buona possibilità di crescita per il futuro”

1° classificato per la categoria “Innovazione” a Nonsolofoto di Guazzini Alessio “per il cambiamento di stile organizzativo e di approccio – anche di natura digitale – con la propria clientela, per la creazione di un network di professionisti che si pone come punto di riferimento per tutta l’area del Montalbano e per i servizi specifici offerti e dedicati anche agli animali domestici”

1° classificato ex-aequo Categoria “Tradizione” a Alessandro Cirri "per il lavoro artigiano svolto, nel rispetto della tradizione rinascimentale toscana, con tecniche manuali tradizionali e con un limitato ausilio di macchinari da taglio e come esempio di sapiente trasferimento di esperienza, quale valore da conservare per il futuro, che ha trovato massima espressione nella realizzazione di un leggio per la Chiesa di S. Cristina in Pilli utilizzando due vecchi candelabri funerei in disuso”

1° classificato ex-aequo per la categoria “Tradizione” a Tappezzeria Il Sofà di Bini Simone “per il lavoro artigiano svolto, nel rispetto della tradizione rinascimentale toscana, con tecniche manuali tradizionali e con un limitato ausilio di macchinari e come esempio di sapiente trasferimento di esperienza, quale valore da conservare per il futuro, che ha trovato massima espressione nella realizzazione di una tovaglia d 12 metri per la cerimonia di inserimento della Villa Medicea di Poggio a Caiano tra i beni culturali del patrimonio Unesco”

1° classificato ex-aequo categoria “Tradizione” a "Osteria Pizzeria Il Vecchio Poggio" di Lo Iacono Marco "per avere saputo tramandare di generazione in generazione antiche ricette della cucina mediterranea, basate su materie prime selezionate e su ingredienti di qualità, con un prodotto diversificato (pizza e pesce fresco) servito in un ambiente raccolto e dal sapore casalingo”

1° classificato categoria “Welfare” a Gioielleria Agnolucci di Agnolucci Francesco & C.Sas "per l’attenzione al tema del welfare non solo a livello aziendale, ma anche nei rapporti con il proprio territorio tramite una presenza e partecipazione attiva alle varie iniziative e tramite il sostegno costante e trasversale a società sportive, associazioni di volontariato o a manifestazioni locali”

1° classificato per la categoria “Impresa e territorio” a Poggetto Carni SNC di Cafaggi Luciano & C. " per la sede, la storia ed i modelli di lavorazione che meglio interpretano il territorio, i luoghi e la nostra tradizione e per la produzione di carni e salumi di eccellenza, quali la Finocchiona Igp che ha conseguito nel 2019 il Primo Premio nell’ambito del concorso Pepe & Sale”.