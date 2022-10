05.10.2022 h 18:57 commenti

Poggio a Caiano piange la scomparsa dell'amatissimo fotografo Damiano Letizia

E' morto ieri sera all'età di 64 anni all'ospedale di Prato. Lascia la moglie Angela e la figlia Carlotta. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio

Poggio a Caiano e tutta l'area medicea piangono la prematura scomparsa di Damiano Letizia, storico fotografo della zona. E' morto ieri, 5 ottobre, all'ospedale di Prato dove era ricoverato da tempo per le complicanze seguite a un intervento chirurgico. A dicembre avrebbe compiuto 64 anni. Tutto il paese si stringe attorno alla moglie Angela Buti e alla figlia Carlotta per questa grave perdita che ha colpito tutti. Damiano Letizia non era solo il fotografo di via Cancellieri con il suo ormai storico negozio-bottega. Era una certezza per ogni evento pubblico del paese, istituzionale, del volontariato, sportivo o delle parrocchie. Su di lui e la sua inseparabile macchina fotografica era sempre possibile fare affidamento. Ha accompagnato e immortalato i momenti più belli di generazioni di poggesi.

Non appena la triste notizia si è diffusa in paese, i social sono stati inondati di ricordi, foto e pensieri commossi per ricordare una figura semplice, gentile, sorridente e schietta.

La salma è esposta alle cappelle della Misericordia di Poggio a Caiano da oggi pomeriggio. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Bonistallo domani, 6 ottobre, alle 15.30.



