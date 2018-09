22.09.2018 h 12:58 commenti

Poggio a Caiano: nominata la commissione che sceglierà il progetto per la piazza XX Settembre

Il Comune avvia l’iter conclusivo del concorso di idee per la progettazione del nuovo spazio pubblico. Il sindaco: "Una grande opportunità per Poggio a Caiano"

Nuova piazza XX Settembre: nominata la commissione di valutazione dei 23 progetti presentati al concorso di idee, lanciato dal Comune, per la progettazione della centrale piazza di Poggio a Caiano, a due passi dalle Scuderie medicee. La commissione, presieduta dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Claudio Franco, è composta da quattro architetti (Franco Purini, Maddalena Ceppi, Gabriele Nannetti, Andrea Iacomoni) e da un esperto in marketing territoriale: il professor Massimo Ruffilli.

Con la determina con la quale si nomina la commissione, il Comune di Poggio a Caiano ha avviato l’iter per la scelta del progetto vincitore del concorso di idee, che ispirerà la ristrutturazione della piazza. "Fin dal percorso partecipato svolto nella scorsa consiliatura – dichiara il sindaco Francesco Puggelli – è emersa la volontà dei cittadini di cogliere l'occasione della nuova piazza per dare un nuovo volto al centro storico, per creare uno spazio più bello e un luogo rappresentativo, di collegamento tra le bellezze architettoniche e storiche di Poggio: la Villa medicea e le Scuderie. Per quanto riguarda i tempi – aggiunge il sindaco – si procederà in questo modo: entro la metà di ottobre si riunirà la commissione. L'obiettivo è conoscere all’inizio del nuovo anno il progetto che darà vita alla nuova piazza XX Settembre".

Chi sono i commissari. Franco Purini: Saggista e docente universitario, allievo di Bruno Zevi e Ludovico Quaroni, ha progettato la ristrutturazione delle Scuderie medicee. Dal 2003 insegna alla facoltà di Architettura dell’università La Sapienza di Roma. E’ membro dell'Accademia delle arti del disegno di Firenze. Maddalena Ceppi: Architetto, nominata su indicazione dell’Ordine degli architetti di Prato. Gabriele Nannetti: Già architetto direttore del ministero dei Beni e delle attività culturali, nella commissione di valutazione “rappresenta” la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Andrea Iacomoni: Iscritto all’Ordine degli architetti pianificatori paesaggistici e conservatori della provincia di Arezzo, è docente alla facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Firenze. Massimo Ruffilli: Professore ordinario di Design industriale all’Università di Firenze, è attualmente coordinatore delle attività di didattica e di ricerca del Design campus di Calenzano.