Poggio a Caiano, la stangata Tari (+5%) fa subito litigare maggioranza e opposizione

L'aumento deliberato dalla giunta Palandri che accusa la vecchia amministrazione di aver lasciato la "patata bollente" ma dalla minoranza replicano: "Poteva essere utilizzato il tesoretto da 130mila euro per sterilizzare gli aumenti, come abbiamo fatto noi lo scorso anno"

Subito scintille nel primo consiglio comunale di Poggio a Caiano dopo l'elezione di Riccardo Palandri a sindaco. Oggetto del contendere l'aumento della Tari deliberato dalla nuova maggioranza di centrodestra (aumento medio del 5%, ma con variazioni di qualche punto percentuale fra utenze domestiche e attività produttive) con scambio reciproco di accuse sulle responsabilità del balzello che colpirà famiglie e attività poggesi.

La delibera Tari doveva essere approvata entro il 31 maggio ed è passata con il voto contrario della minoranza. “Mi sarei aspettato ben altro clima per questo primo consiglio comunale – aggiunge Palandri -. E invece dalla minoranza abbiamo visto un atteggiamento strumentale e irresponsabile. L’aumento della Tari avrebbero dovuto votarlo nella passata legislatura, e invece, pur di non dire ai poggesi in piena campagna elettorale che le aliquote sarebbero aumentate in media del 5% hanno rinviato l’approvazione a questa legislatura. Gli amministratori uscenti dovrebbero spiegarci come mai un Comune ben più grande come Prato abbia approvato ad aprile le tariffe, mentre a Poggio a Caiano, con un quadro già chiaro da mesi, ci si è ridotti ad approvarle solo cinque giorni prima della scadenza prevista dalla normativa”.

Accuse alle quali replica l'ex sindaco Francesco Puggelli, adesso capogruppo di minoranza: "Com’è noto - dice - nei 50 giorni prima della scadenza del mandato, dal giorno in cui vengono indette le elezioni, il consiglio uscente sospende l’attività ordinaria limitandosi a soli decreti improrogabili ed urgenti. Per questo lo scorso consiglio non avrebbe potuto deliberare e portare alla votazione dell’aula le tariffe della Tari. Fatto che risulta anche dalla lettura dei verbali pubblicati sull'albo pretorio online del Comune di Poggio a Caiano e relativi all'ultimo consiglio pre elezioni, al quale partecipava anche l’attuale vicesindaca Bresci in quanto capogruppo di opposizione. La nuova giunta Palandri aveva tutto il tempo di individuare correttivi che, come fatto in passato dalla giunta Puggelli sia nel 2021 che nel 2022, anche per il 2023 avrebbero potuto evitare il rincaro sulle bollette dei poggesi".

Da parte sua il sindaco Palandri scarica la responsabilità sul centrosinistra: “Se arriviamo a questi aumenti è colpa dell’immobilismo sugli impianti da parte della Regione Toscana – dice-. Giunta regionale che è dello stesso colore politico della minoranza di centrosinistra di Poggio a Caiano, con lo stesso governatore Giani che in campagna elettorale è venuto personalmente a sostenere Puggelli. E al netto delle posizioni di bandiera in sede di Ato Rifiuti della vecchia giunta Puggelli, la verità è che le loro azioni amministrative condizioneranno fino al 2025 le aliquote Tari per il nostro Comune. Per non parlare del fatto che il sindaco uscente aveva annunciato a mezzo stampa l’introduzione per il primo semestre 2023 della tariffa puntuale a Poggio a Caiano. Cosa invece che non si è vista. Forse perché partire con la sperimentazione in campagna elettorale sembrava rischioso ai fini del consenso?”.

Anche in questo caso, però, la replica della minoranza è netta: “Ci saremmo potuti sedere a tavolino e vagliare come contenere gli aumenti, un’opzione - spiega la consigliera Vettori - sarebbe stato possibile utilizzare il tesoretto che la giunta uscente ha lasciato in eredità e che ammonta a 130 mila euro, per evitare i rincari. I soldi ci sono, è mancata la volontà politica”.